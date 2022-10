Murtsi on mäntyluotolaisten olohuone: ”Vuoden kännikalaksi valinta on suuri kunnia”

Ravintola Aallonmurtaja on yksi Porin pitkäikäisimmistä baareista. Se on tunnettu yhtenä Porin harvoista bändi-iltojen järjestäjistä.

Minna Grönman on luotsannut Ravintola Aallonmurtajaa jo vuosia. Asiakaskunta on käynyt tutuksi ja rakkaaksi tuona aikana.

Tässä paikassa on potentiaalia, akustiikka on yksi Porin parhaimmista, on moni artisti sanonut vierailtuaan esiintymässä Ravintola Aallonmurtajassa eli Murtsissa.

Meri-Porissa, tarkemmin sanottuna Uniluodossa sijaitseva Murtsi on myös yksi Porin vanhimmista, yhtäjaksoisesti toiminnassa olevista baareista. Se on avattu vuonna 1975.