Entisen päiväkodin tontille Pormestarinluotoon on rakenteilla kehitysvammaisten ryhmäkoti

Ryhmäkodin kaikkiin asuntoihin on jo alustavat varaukset, sillä erityisen tuen asumispaikoista on alueella pulaa.

Pori

Kolmisen vuotta sitten pois puretun entisen Pohjatuulen päiväkodin tontille on luvassa taas elämää Porin Pormestarinluodossa.

Osoitteessa Messukatu 2 sijaitsevalla tontilla on tehty jo koepaalutuksia, sillä siellä on ruvettu rakentamaan nuorille ja nuorille aikuisille kehitysvammaisille tarkoitettua asumisyksikköä.

Tulossa on yksikerroksinen, puurakenteinen asuinrakennus, jossa on kaksi erillistä asunto-osaa ja yhteensä 15 asuntoa. Rakennuksen koko on 1 098 neliömetriä, ja sen yhteyteen rakennetaan erillinen irtaimistovarasto. Kiinteistön katolle asennetaan aurinkosähköjärjestelmä avustamaan rakennuksen energiatehokkuutta.

”Uuden asumisyksikön on tarkoitus valmistua joulukuussa 2023 niin, että asukkaat pääsisivät muuttamaan sinne tammikuussa 2024”, kertoo rakennuttajainsinööri Mikko Ollikainen Satakunnan YH-Rakennuttajat Oy:stä.

Ryhmäkodin rakennuttaa Kiinteistö Oy Satakruunu Porin kaupungin omistamalle tontille Aran tuella.

Yksikkö tulee Satakunnan hyvinvointialueen vammaispalvelujen käyttöön.

Pormestarinluodon asumisyksikkö toimii valmistuttuaan ympärivuorokautisesti. Henkilöstö työskentelee ympäri vuorokauden asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asunnoissa on huomioitu asukkaiden erityistarpeita.

Yksikön kaikkiin asuntoihin on alustavasti varaukset. Erityisen vahvan tuen asumispaikoista on tällä hetkellä näillä seuduilla pulaa.