Etsimme ehdokkaita Porin paras lounasravintola -äänestykseen.

Pori

Porilaine-lehti järjestää parin vuoden koronatauon jälkeen Porin paras lounasravintola -äänestyksen. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kartoitamme lukijoiden avulla kaupungin suosituimpia lounaspaikkoja mukaan äänestykseen.

Täytä alla oleva lomake ja kerro meille, mikä on oma suosikkilounaspaikkasi Porissa. Ainoina kriteereinä äänestykseen valittavissa lounaspaikoissa on, että kyseinen paikka on parhaillaan ympärivuotisesti toiminnassa, sieltä saa lounasta ja että paikka sijaitsee Porissa tai Ulvilassa. Vinkkaamiselle on aikaa sunnuntaihin 9.10. kello 24 saakka.

Kaikki määräaikaan mennessä vinkatut lounaspaikat otetaan mukaan ensi viikolla käynnistyvään finaaliäänestykseen, jossa lukijat pääsevät valitsemaan lounaspaikkojen ykkösen. Finalistilistalle ei oteta mukaan ravintoloita, jotka eivät saaneet lukijoilta yhtään vinkkausta tämän viikon kyselyssä.

Finaaliäänestyksessä eniten ääniä saanut ravintola saa Porin paras lounasravintola 2022 -diplomin. Finaaliäänestyksessä äänestäneiden kesken taas arvotaan kahden hengen lounas tässä kaupungin ykköspaikassa. Lounaan tarjoaa Porilaine.