Katja Makkonen on kirjoittanut pitkälti toista kymmentä kirjaa, joista suurin osa on neulontakirjoja. Hän pyörittää internetissä myös Lankajengi-nimistä sivustoa.

Vanhassa talossa riittää vielä kunnostettavaa, ja samalla Katja Makkonen neuloo sekä suunnittelee neulemalleja. Elämä Reposaaressa on mallillaan.

Jos saisit miljoona euroa siitä, että olisit määräajan kiinni työssä, joka määrittäisi kaikkea ajankäyttöäsi ja elämääsi, ottaisitko työn ja rahat vastaan?

Katja Makkonen ei välttämättä ottaisi.

Viimeiset kaksi ja puoli vuotta puolisonsa Jari Makkosen ja Ebba-koiran kanssa Reposaaressa asunut Makkonen tietää, mitä on olla työssään jatkuvasti kiinni, eikä hän halua kokea sitä enää. Katja ja Jari Makkosella on ollut yritystoimintaa usealla paikkakunnalla, ja sen hoitaminen on merkinnyt ympärivuorokautista tavoitettavissa olemista ja työtä.