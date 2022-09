Kesän loppu ja syksyn alku ovat erityisen hienoa aikaa olla porilainen. Katupöly ja jatsituristit ovat lakanneet pölisemästä katukuvassa. Kesätyöntekijät eivät enää luo kaaosta, ja tylsä rutiini on hitaasti palaamassa työpaikoille. Aurinkokin on vähän rauhoittunut.

Ilmassa on aina syksyisin jotain porilaisittain sangen harvinaista – toivoa, iloa ja optimismia. Jääkiekkokausi kun ei ole vielä alkanut ja kaikki vaikuttaa Ässille mahdolliselta. Taas kerran.

Porilaiset ovat jääkiekkoväkeä – sanoi puoliso tähän mitä tahansa. Kyllähän Ässät toimii pienen budjetin ja italianpadan voimalla, mutta saahan sitä ennen kauden alkua uskoa unelmiin? Ehkä kaikki on osunut kohdalleen. Kun kakkosketju on puhdasta terästä, peräpää ei vuoda ja kaksi-ykkösten määrä pidetään hallinnassa, toimii kaikki kuin unelma – sanoi puoliso tähänkään mitä tahansa.

Ehkä tämä on vihdoinkin Ässille taas Se Kausi, kun Iso Paha Mäki on muutakin kuin ihan söpö mainoslause. Josko tämä olisi vihdoinkin Se Kausi, kun vedetään irokeesit päähän ja tavataan torilla. Yhdessä.

Ja miksikäs ei? Ehkä tällä kaudella satakuntalaisten ilonaiheet eivät ole vain Äijänsuolta, vaan Ässät jyrää ja vapiseepi vastustajan muuri. Ehkä sitä voi jopa pitkästä aikaa tulla lähetykseen mukaan vasta toisen erän kohdalla ja vielä uskoa ihmisiin, ihmeisiin ja Porin Ässiin. Ainakin näin alkusyksystä se tuntuu ihan mahdolliselta, jopa todennäköiseltä.

Vielä ei olla hävitty mitään. Vuoristorata nimeltään Porin Ässät on huippukohdassaan ja se jokavuotinen hallitsematon syöksy ei ole vielä alkanut. Kaikilla on kivaa.

Luultavasti myöhemmin sitä huomaa taas automaattisesti masentuvansa pelipäivänä. Olut on pelkkää vaahtoa, ja puolet kokoonpanon ykköspelaajista on taas loukkaantuneina määrittämättömän ajan. Maalivahdit eivät saa edes omista ajatuksistaan kiinni, tuomarit ovat nuijia ja vastustaja pelaa sikaa. Kokemäenjokikin on homeessa, saakeli. Viimeinen, joka unohtaa maksaa hallin sähkölaskun, saa sammuttaa valot, kun me ollaan jo hävitty tää peli ennen kuin se edes alkoi.

Mutta se perusporilainen negatiivisuus hiipii sieluun vasta helmikuussa. Ei nyt, kun kausi on vasta alkamassa. Nyt on nöyrän kansan jääkiekkojoukkueelle vielä kaikki mahdollista.

Oi, Ässät on niin ihana.

Kirjoittaja on Juhani Tammisen kerran veljeksi kutsuma.