Porin uusi torirakennus sai Porin Vuoden keskustateko -palkinnon.

Pori

Porin kaupunkikeskusta ry eli Porikorttelit myönsi vuotuisen keskustateko-palkinnon keväällä valmistuneelle Porin uudelle torirakennukselle. Palkitsemisperusteissa todetaan, että torirakennus nostaa osaltaan kauppatorin arvoa, minkä lisäksi rakennus vieläpä valmistui aikataulua nopeammin.

"Uusi torirakennus on arkkitehtonisesti onnistunut rakennus, joka on omalta osaltaan toiminut Porin kauppatorin uusien suunnitelmien katalyyttinä. Perinteinen porilainen kritiikkikin on ollut vaimeaa, eli ilmeisesti hiljaisuus on tässä kohtaa myönteisen vastaanoton merkki”, Porikortteleiden hallituksen puheenjohtaja, Porin kaupungin kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikön vs. päällikkö Janne Vartia lausuu palkintotiedotteessa.

Porikortteleiden toiminnanjohtaja Mari Antikainen on hänkin kuullut torirakennuksesta lähinnä positiivisia kommentteja. Kansalaiskritiikkiä tosin tuli alkuvaiheessa torirakennuksen vessoihin liittyen, mutta tässäkin kyse oli Antikaisen mukaan väärinkäsityksestä.

”Vallalla oli käsitys, että vessojen käyttäminen onnistuisi vain jonkin puhelinsovelluksen kautta. Todellisuudessa vessan ovi aukeaa soittamalla vessojen ulkoseinässä ilmoitettuun puhelinnumeroon. Vessamaksu laskutetaan puhelinlaskun yhteydessä”, Mari Antikainen selventää.

Uuden torirakennuksen on suunnitellut Sigge Arkkitehdit Oy ja sen on rakennuttanut KOy Burger-Talot. Rakennuksessa toimivat tällä hetkellä Hesburger ja R-kioski. Lisäksi sieltä löytyvät yleisövessa ja torikauppiaiden vesipiste.

Torirakennuksen rakennuttaja on Hesburgerin kiinteistöyhtiö, joten pikaruokaravintoloista tunnetun konsernin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti piipahti tiistaina Porissa vastaanottamassa Vuoden keskustateko -palkinnon. Hänelle torirakennuksen suosio on näyttäytynyt ainakin mieluisina lukuina kassavirrassa.

”Torirakennuksen positiivinen vastaanotto näkyy myös meidän kassassamme. Viikonloppuisin torin uuden Hesburgerin myynti on ollut todella vilkasta ja jopa ylittänyt odotukset. Viikolla saisi olla vilkkaampaakin, mutta myös arkipäivien myynti on kesän edetessä kehittynyt parempaan suuntaan”, Vuoti totesi palkitsemistilaisuudessa.

Hesburger odottaa Vuotin mukaan nyt ”vesi kielellä”, miten Pori aikoo nyt kehittää torialuetta. Torikauppa on hänen arvionsa mukaan vähentynyt kaikkialla, joten kaupunkien on nyt keksittävä torinsa uudelleen.

Hesburgerilla mitä ilmeisimmin riittää uskoa torien tulevaisuuteen, sillä pikaruokaketju on tavannut perustaa ravintoloitaan toreille monessa kaupungissa.

”Meille keskeistä on olla siellä, missä ihmiset liikkuvat, eli kaupunkien keskustoissa”, Vuoti täsmentää.

Porin kaupunki on tehnyt torinsa kehittämisestä yleissuunnitelman, josta on kerätty kaupunkilaispalautetta juhannuksesta lähtien. Torisuunnitelmat ovat kommentoitavissa kaupungin verkkosivuilla vielä syyskuun loppuun saakka.

”Tähän mennessä yleissuunnitelmasta on tietojeni mukaan saatu jo yli 300 kommenttia”, Porikortteleiden Mari Antikainen kiittelee.