Eino Grönin myymässä Reposaaren loma-asunnossa on päärakennus sekä iso venevaja. Arkistokuva on vuodelta 2014.

Pori

Laulaja Eino Grön on luopunut vapaa-ajanasunnostaan Reposaaressa. Grön myöntää, että päätöstä edelsi ”järki vastaan tunne” -tyyppinen pohdinta.

”Kaverit ja sukulaiset Reposaaressa ovat valitettavasti vähentyneet. Myös aika on rajallista. Asun Espoossa ja edestakainen matka Reposaareen on 600 kilometriä. Minulla on ollut 1970-luvun alusta lähtien mökki myös Hangossa. Reposaaren-mökin käyttö on jäänyt noin viiteen pidennettyyn viikonloppuun vuodessa.”