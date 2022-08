Lapsiakin pitää varoitella, että jos vieras setä yrittää tarjota ostoskeskuksessa karkkia, on se luultavasti liittymämyyjä ja niitäkin kannattaa vältellä.

Linnunradan Käsikirjassa Liftareille todetaan useimpien ihmisten olevan suurimman osan elämästään onnettomia – myös niiden, joilla on ranteessa uutuuttaan kiiltelevä digitaalikello. Tätä ihmisten onnetonta tilaa on yritetty kirjan mukaan korjata monin tavoin, joista useimmat ovat sisältäneet paperinpalojen siirtämistä ihmiseltä toiselle, vaikkeivät paperinpalat itsessään tunne oloaan onnettomaksi.

Onneksi rahalla saa ja pääsee tarvittaessa jopa hevosesta. Raha puhuu kaikkien kansojen kieltä, eikä edes haise! Eihän se ihmistä ikuisesti onnelliseksi tee, mutta ei siihen kyllä pysty rahattomuuskaan. Eläköön kuningas Mammona!

Porilaine ihmine (lat. Mennysiit homo) on pyrkinyt ratkaisemaan oman onnettomuusongelmansa rakentamalla itselleen Satakunnan suurimman kauppakeskuksen, Puuvillan. Kokonaisen korttelin kokoisessa kauppakeskuksessa on ihmisellä tilaa temmeltää ja tuhlata. Siellä on kymmeniä kivoja liikkeitä ja niin paljon pysäköintitilaa, ettei edes Porin oma pysäköintiylitarkastaja Murto ehdi laputtaa kaikkia autoja työajan puitteissa.

Puuvillasta löytyy euron bussit, tapahtuma-aukio keskellä kauppakeskuksen surkeinta paikkaa äänentoistolle ja Turon kebabit. Siellä on jatkuvasti ties mitä kivaa tapahtumaa ja alennusmyyntirysäystä. Puuvilla ei lepää hetkeäkään edes pahimman koronasulun keskellä!

Modernin ajan hermoille käymisen hengessä Puuvillaa tehostetaan ja ankeutetaan jatkuvalla syötöllä. Tärkeintä on koherentti synergia hinnalla millä hyvänsä, kertovat kehittämispuolen kaksiriviset puvut ja tuuttaavat kauppakeskuksen täyteen äänimainoksia kaikille joilla on selkä, niska, tai hartiaseudun ongelmia. Liike kun on lääke ja viihtyisän tilan paras mittari on välitön voitto.

Ehkä juuri pikavoittojen toivossa kirjasto saa luvan pakata kamansa maksavien vuokralaisten tieltä ja kauppakeskuksen käytävillä saa jatkuvasti leikkiä hippaa sanomalehtiä trokaavien jääkiekkojunnujen kanssa. Lapsiakin pitää varoitella, että jos vieras setä yrittää tarjota ostoskeskuksessa karkkia, on se luultavasti liittymämyyjä ja niitäkin kannattaa vältellä.

Meidän Henkilökohtainen Ostoshimputti Puuvilla on enemmän mahdollisuus kuin uhka. Se näyttää kivalta ja porilaiseksi taidonnäytteeksi se on yllättävän selkeä. Miksi siitä pyritään tekemään kuluttajalle niin epämukava kokonaisuus?

Se auttaa onnetonta ihmistä näinä aikoina vielä vähemmän kuin hieno digitaalikello ranteessa.