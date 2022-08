Kesän mittaan etsittiin pariskuntaa julkisessa tapahtumassa vihittäväksi. Etsintä päättyi onnellisesti.

Pori

Porin kaupunki on kesän mittaan etsinyt pariskuntaa, joka haluaisi mennä naimisiin uuden Rakkauspuiston avajaisissa perjantaina 5. elokuuta. Etsintä on päättynyt sikäli onnellisesti, että sopiva pariskunta löytyi ja erikoislaatuinen vihkiminen päästään järjestämään suunnitellusti.

Viestintä- ja markkinointisuunnittelija Marika Virtanen kertoo Porin kaupungin tiedotteessa, että vihittäväksi haluavia pariskuntia ilmaantui useampia. Houkuttimina olivat muun muassa VIP-liput Porispereen sekä maksuton majoitus hääyönä Vaakuna-hotellissa.

"Saimme useita hyviä hakemuksia ja näistä rakkauden täyteisistä tarinoista oli äärettömän vaikea valita vihittävää pariskuntaa, sanailee viestintä- ja markkinointisuunnittelija Marika Virtanen.

Tiedotteessa pariskunta esitellään etunimillä Sini ja Nico. Virtanen kertoo raadin päätyneen heihin, koska paikka ja ajankohta sopivat raatilaisten arvion mukaan heidän elämäänsä erittäin hyvin.

Tekstiviestillä tavoitettu morsian ilmoittaa, että pariskunta ei kiireiden takia ehdi antaa haastattelua ennen vihkimistä.

Rakastavaiset joka tapauksessa vihitään Rakkauspuistossa perjantaina kello 13. Aikataulu on melko tiivis, sillä heti vihkimisen jälkeen kello 13.30 puistoon saapuvat esittäytymään Miss Satakunta -kilpailun finalistit.

Kello 12 ja 15 välillä järjestettävän tapahtuman ohjelmaan kuuluu myös ilmaista rakkauslukkojen kaiverrusta sekä ruusujen jakamista 50:lle ensimmäiselle vieraalle. Tapahtumassa kerätään myös kävijöiltä ideoita, millaisia rakkaustekoja kaupungin pitäisi toteuttaa.

Rakkauspuisto valmistui alkukesästä Kirjurinluodon nokkaan. Kyseessä on kevyt puistokokonaisuus, jossa on paikka istahtaa vaikkapa piknikille. Myös viime kesänä rakennettu Pussauskoppi on nyt osa Rakkauspuistoa.