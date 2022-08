Näyttelijä Jeremias-Petteri Nieminen on esiintynyt neljällä vuosikymmenellä, mutta jännittää silti jokaista esitystä todella paljon – ”En ole koskaan täysin tyytyväinen”

Jeremias-Petteri Nieminen kasvoi teatteriperheessä ja alkoi jännittää vasta vuosia näyttelemistä harrastettuaan. Nyt se on hänen supervoimansa, joka auttaa skarppaamaan lavalla.

Tilaajille

Pori

Teatteri on lapsesta asti ollut Jeremias-Petteri Niemiselle niin suuri osa elämää, että hänen on vaikea kuvitella, millaiseksi arki olisi muotoutunut ilman sitä. Sen lisäksi, että näytteleminen on vuosi toisensa perään ollut osa Niemisen viikkorytmiä, liki kaikki hänen ihmissuhteensa ovat syntyneet tavalla tai toisella sen kautta.