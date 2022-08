Veera Vuorisalo tekee mielellään myös mittatilaustöitä. Koska mittatilaustyöt ovat arvokkaampia, sellaisen teettäminen on monelle kerran elämässä -kokemus. ”Mittatilauksista kysellään paljon, mutta moni säikähtää hintaa. Toivoisin siinä muistettavan, että mittojen mukaan teetetty on aivan eri asia kuin kaupan valmis puku. Käsityöllä on hintansa.”