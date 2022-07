Ihmisrakkaus se asiakaspalvelijan tiellä pitää.

Kaksi porilaista frouvaa viettää ravintolailtaa ulkomaalaisen ystävättärensä kanssa. Ilta on ollut onnistunut: viintä on ollut riittävästi, paikalliset alkuasukkaat eivät ole tulleet hieromaan lähempää tuttavuutta ja ruokaakin taisi olla. On aika jakaa lasku tarkasti kolmeen osaan ja siirtyä jatkamaan rilluttelua yökerhoon, eli Kukkoon, kuten heidän värisokea tuttavansa paikkaa kutsuu.

Kun ryhmän ulkomainen vahvistus yrittää jättää vähän ylimääräistä rahaa oman laskunsa päälle kiitoksena, pysäyttävät paikalliset konkarit hänet välittömästi: "Nouu. Tis is nou guud. Wii duu nat give eni riksu hiör in Finland."

Suomi ei ole tippauskulttuurin varassa toimiva kehitysmaa, valistavat rouvat ylpeinä. Meillä kun on kaikilla työpaikoilla reipas tekemisen meininki ja joka alalla vertailun kestävä minimipalkka, kunhan edellistä väittämää ei tutki tarkemmin. Työntekijöiden kustannukset on valmiiksi laskettu annoksen hintaan, joten asiakkaan tehtävänä on maksaa vain pyydetty summa ja jatkaa kohti uusia seikkailuja.

Lisäksi se on varmaan jotenkin loukkaavaa tarjota sille rahaa, kun se on kuitenkin sen mielestä liian vähän. Tai niin ne asiat ainakin koetaan, valistavat Paremmin Tietävät Paikalliset asiakaspalvelijan ollessa vielä kuuloetäisyyden päässä.

Ulkomaanelävä on hämmentynyt. Eikö Suomessa sitten ole tapana antaa perjantaipulloa hyvin työnsä tehneelle sadevesijärjestelijälle, tai pimeästi laskuttavalle naapurin sähkömiehelle? Eikö tässä maassa tosiaan viedä poikkeuksellisen ystävälliselle lääkärille tai oman lapsen opettajalle kiitoslahjaa tiettyjen merkkipaalujen kunniaksi?

Entä miten Suomessa toimitaan, jos oman baariseurueen jäsen oksentaa tanssilattialle? Tai meinaa ihan omaa syytään saada turpaansa, kunnes henkilökunta tulee rauhoittelemaan tilannetta? Kuuluuko ravintola-alan työntekijän työnsä puolesta kuunnella puoli tuntia asiakkaan jännittävää kertomusta siitä, kuinka koripallokenttä lakataan oikein, vai saako se jossain vaiheessa TES:n mukaan lyödä ihan kyselemättä?

Ol ny ääneti, huudahtavat porilaiset matamit kuin yhdestä suusta. Paras palkinto niin baari- kuin ravintolatyöntekijällekin on nähdä se asiakkaan kasvoilla paistava punakka riemu ja kuulla ihmisen vilpitön kiitos. Eikä kukaan idiootti tuolle alalle ajaudu rahan toivossa.

Ihmisrakkaus se asiakaspalvelijan tiellä pitää, päättävät rouvat ja pyytävät henkilökuntaa tilaamaan ilmaiseksi taksin oven eteen.

Kirjoittaja on porilainen räppäri ja ravintola-alan ammattilainen.