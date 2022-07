Neljättä kertaa järjestettävä kaupunkifestivaali levittäytyy tällä kertaa Eetunaukion ja torin lavoilta myös kävelykadulle.

Pori

Porilaiselle livemusiikille perustuva Kaupunkifestarit-tapahtuma on käynnistänyt esiintyjähaun paikallisille bändeille, artisteille ja muille esiintyvän taiteen kyvyille. Jo perinteeksi muodostunut kaupunkifestivaali järjestetään Porissa 17. syyskuuta ja esiintyjähaku on avoinna 22. heinäkuuta saakka.

Hakemuksen voi jättää osoitteen porikorttelit.fi kautta löytyvällä verkkolomakkeella.

”Raati valitsee hakijoiden joukosta esiintyjät osaksi Korttelifestarien lavaohjelmaa ja valinnoissa ensisijalla ovat paikalliset esiintyjät, jotka esittävät omaa tuotantoaan”, kertoo tapahtuman tuottaja Juuli Ojansuu tiedotteessa.

Korttelifestarien perimmäisenä tarkoituksena on järjestäjien mukaan porilaisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä paikallisesta musiikista, taiteesta ja muista elämyksistä nauttiminen. Samalla porilaiset kokoonpanot ja tekijät saavat mahdollisuuden esiintyä laajemmalle yleisölle.

”Hakemuksia esiintymään on aikaisempina vuosina tullut huomattavasti enemmän kuin lavaohjelman aikaraamiin on mahtunut ja kaupunkifestari on myös kasvattanut yleisömäärää sekä vakiintunutta kävijäkuntaa vuosi vuodelta, joten tapahtumalle on ehdottomasti tilausta Porissa”, sanoo Ojansuu.

Alun perin vuonna 2019 Porin kaupungin jakamalla Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahalla käynnistetty tapahtuma laajenee tänä vuonna tänä vuonna Porin torin ja Eetunaukion lavoilta myös Yrjönkadun kävelykadulle. Tapahtuman yhteydessä nimittäin järjestetään satakuntalaisten kolmannen sektorin toimijoiden tuottaman Vapaaehtoistoiminnan viikon kunniaksi oheisohjelmaa.

”Yli 30 paikallista yhdistystä tulevat esittelemään toimintaansa ja järjestämään oheisohjelmaa Korttelifestareille. Luvassa on muun muassa arpajaisia, tanssia, teatteria ja yhdistystelttoja”, iloitsee tapahtumatiedotteessa Annemari Hirsimäki Satakunnan Yhteisökeskukselta.

Kaupunkifestari on tuttuun tapaan kaikille avoin ja maksuton. Tapahtuman järjestää Porikorttelit eli Porin kaupunkikeskusta ry.