Porin seudulla on yllin kyllin virallisia ja epävirallisia uimarantoja. Visassa voit kokeille, miten hyvin tunnet niitä.

Pori, Ulvila

Porilaine-lehti rakensi kesähelteiden kunniaksi kuvavisan, jossa esitellään Porin seudun moninaisia uimarantoja ja -paikkoja. Visassa on mukana sekä virallisia että epävirallisia uimarantoja. Osa kuvista on uusia, mutta mukana on myös vanhoja arkistokuvia.

13 kuvakysymyksen laajuisessa visassa on mahdollista menestyä kohtuullisesti vähäisemmälläkin Pori-tuntemuksella, mutta täysiin pisteisiin vaaditaan jo vankkaa asiantuntemusta.

Visan löydät alta. Ellei visa lataudu heti, odota vielä hetkinen tai päivitä selainnäkymäsi.