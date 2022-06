No mitä sit. No kattotaa ny, ja odotellaa. Torin kehittäminen on puhuttanut Porissa kutakuinkin niin pitkään, mitä tekstaripalsta on ollut olemassa. Yleinen mielipide on ollut selvä jo pitkään, tori ja sen ympäristö on ruma, siellä tuulee aina, eikä siellä ole mitään tekemistä. Joku kiva kahvila olis ihana, ja voisiko ne kauppiaat olla siellä yhtään myöhempään. Että siitä kun laittaa nuo kuntoon, niin hyvä tulee.

Hankalaa on rakennettua ympäristöä lähteä kaupungin kaunistamaan. Tuskin ilahtuu torin varren taloyhtiö, jos väkipakolla laitettaisiin tekemään julkisivuremonttia. Ja jos säitä saataisiin ohjailtua Luukkose norsunluutornista, paistaisi Yyteri Golfissa ikuinen aurinko. Elämää sen sijaan on vuosien varrella pyritty kaikin porilaisin ominaispiirtein tuomaan, kuten purkamalla leikkipuisto, ja siirtämällä ruma konttiravintola pois kauniin bussikahvilan tieltä. Kahvila olisi saanut uuteen satapaskaan kyllä tullakin, enkä oikein laske ärrää ja heseä sellaisiksi. Ja jos joku pitää perinteistään kiinni, se on torikauppias. Minun pöytääni ette siirrä.

Uusi yleissuunnitelma saatiin pitkällisen synnyttämisen jälkeen aikaiseksi, kun kätilöksi löydettiin yleisratkaisija, eli konsulttiyhtiö Ramboll. Se samainen, joka suunnitteli bussilinjat uusiksi, ja on muutenkin Porin päätöksenteossa todennäköisesti kohta korvaamassa päätöksentekoelimenä koko kampaviinereihinsä tukehtuvan valtuuston. Tai ainakin tuntuu, että jos päätös tarvitaan, vasta konsultin esittämänä sen uskaltaa valtuutettukin tehdä, joten mitä sillä kuntapäättäjällä siellä sitten enää tekee.

Mutta jottei kolumnista saa väärää kuvaa, on syytä todeta, että suunnitelma näyttää varsin hyvältä. Kunhan havainnekuvissa esiintyvät puut kasvavat mittaansa, ne estävät näkyvyyttä niihin rumiin betoniseiniin ja tuovat suojaa. Jalankulku suuntautuu vihdoin loogisesti kulmasta kulmaan, ja eri toiminnot on jaoteltu omiin lohkoihinsa. Pysäköintiä ja autoiluakin järkeistetään. Hyvä suunnitelma ja kaunis tori.

Se, mikä koko prosessissa kolumnistia ärsyttää, on sen kesto. Torin kehittämistä varten on ollut työryhmiä, osallistumista, kokouksia, suunnitelmia ja seminaareja. 10 vuotta ei taida edes riittää, ja rahoituksesta saati toteutuksesta ei vieläkään ole tietoa.

Eikä tämä ole ainoa esimerkki ikuisuusprojektista. Rahan puutteen taakse on helppo piiloutua, ja selitellä kestoa, mutta olisiko meidän kunnallisessa ja poliittisessa päätöksenteossamme kuitenkin valuvika. Nykypäivän maailma etenee yhä kiihtyvällä tahdilla, ja viimeisen kahden vuoden aikana olemme huomanneet, että koko yhteiskuntaa vavahduttavia tapahtumia voi ilmaantua hetkessä. Informaation pitäisi kulkea, ja kaikki tieto olla klikkauksen päässä.

Miten meillä yksi Jokikeskus, Yyteri tai tori voivat aiheuttaa vuosikausien vatvomisen? Miten ihmeessä menneet polvet ovat ikinä saaneet sen torin siihen ylipäätään rakennettua? Ovatko he pystyneet tekemään päätöksiä? Jopa vaikeita tai kipeitä.

Suunnitelmat ovat varmasti kunnossa. Päätöksiä pöytään ja kintaat saveen.