Yyteristä voi varata ilmaisen kajakin ja osallistua samalla Itämeren siivoustalkoisiin

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä ja me ihmiset olemme merkittävin saasteiden aiheuttaja. Rehevöitymisen ohella roskaantuminen on kasvava ongelma”, kampanjan puuhamiehiin kuuluva Juuso Tilaeus sanoo.

Satakunnan Kansan toimittaja ja valokuvaaja meloivat viime kesänä roskien keruuta varten lainattavalla kajakilla kolme tuntia pitkin Yyterin rantoja. Saalis jäi ilahduttavan laihaksi: kaksikko löysi vain yhden roskan. Karhuluodon rantavedestä löytyi yksi isohko muovikappale, mikä oli mahdollisesti ämpärin palanen.

Yyteristä saa varata ilmaiseksi roskienkeruukajakkia. Kajakki on kolmepaikkainen ja pakettiin kuuluu menopelin keskelle istutettu roskasanko sekä siivouspihdit. Tarjolla on todellista hyötyliikuntaa. ’”Kajakin voi varata esimerkiksi kolmeksi tunniksi. Rantoja pitkin meloessa ja siinä ohessa roskia keräillessä saa hyvää liikuntaa kauniissa maisemissa.” ”Kajakin palautuksen yhteydessä lainaaja punnitsee ja lajittelee roskasaaliin. Kysymyksessä on kilpailu ja siihen liittyy myös palkinnon arvonta”, Surfkeskus Yyterin Anne Kärki sanoo. Palvelu on osa Itämeri plogging -kampanjaa, jonka pääjärjestäjinä ovat Itämeren suojelussa kunnostautunut John Nurmisen säätiö sekä helsinkiläinen vesiurheilukeskus Laguuni. Porin lisäksi roskienkeruukajakkeja lainataan seitsemässä muussa suomalaisessa rantakaupungissa. Espoon rannoilta kerättiin kesällä 2020 yli 2 300 kiloa roskia. Yyterissä kerätyt roskamäärät ovat jääneet huomattavasti pienemmiksi. Positiivinen ongelma on, että Yyteri ei ole roskankeruukohteena otollisin mahdollinen. WWF:n viime vuonna julkaiseman rantaroskaselvityksen mukaan Yyteri oli tutkimuksessa mukana olleista seitsemästä Itämeren rannasta puhtain. ”Yyterin vieressä ei ole kaupunkia, se vaikuttaa roskamääriin. Yyterin roskat liittyvät lähinnä veneilyyn ja läheisen syväväylän laivaliikenteeseen”, Kärki arvioi. Itämeren kokonaistilanne on huolestuttava. ”Valitettavasti Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä ja me ihmiset olemme merkittävin saasteiden aiheuttaja. Rehevöitymisen ohella roskaantuminen on kasvava ongelma”, kertoo Laguunin toimitusjohtaja Juuso Tilaeus. Kuluva kesä on kolmas, kun roskienkeruukajakki on ollut Yyteristä lainattavissa. ”Ihmiset ovat löytäneet palvelun ihan hyvin. Viime vuonna heinäkuussa jokaiselle päivälle oli ainakin yksi varaus.” ”Yhtään negatiivista kommenttia en ole toistaiseksi kuullut.” Vaikka Itämeren siivoustalkoita tehdään niin sanotusti ilon kautta, niin kahdesta asiasta Kärki haluaa melojia muistuttaa. "Munakarin alue linnuille rauhoitettua aluetta eli sinne ei saa rantautua. Sama koskee yksityisrantoja.” Yyteristä lainattavan kajakin voi varata osoitteesta itameri.info. Tupakantumppi on WWF:n mukaan yleisin rantojen muoviroska. Niitä löytyy myös Yyterin hiekasta.