Rakastavaisia houkutellaan lausumaan vihkivalansa Kirjurinluodon nokassa sijaitsevan Rakkauspuiston avajaisissa muun muassa Porisperen VIP-lipuilla.

Rakkauspuisto on keveän romanttinen puistoalue Kirjurinluodon nokan tuntumassa.

Pori

Kirjurinluodon nokkaan vasta valmistuneen Rakkauspuiston avajaisia vietetään elokuun alussa harvinaisen romanttisissa merkeissä. Porin kaupunki ja Porispere nimittäin etsivät parhaillaan pariskuntaa, joka vihitään avioliittoon Rakkauspuistossa 5. elokuuta.

Järjestäjät houkuttelevat pariskuntia avioliiton satamaan esimerkiksi Porispere-festivaalin VIP-lipuilla sekä maksuttomalla hääyömajoituksella Sokos Hotel Vaakunassa.

”Porispere on rakkauden juhla ja meille on suuri kunnia saada tuore aviopari juhlimaan häitään tapahtumaan. Meillä on useampi kosinta tehty ja varmasti lapsiakin saatettu alulle, mutta varsinaista vihkimistä ei aikaisemmin ole suoritettu”, Porisperen promoottori Harri Vilkuna sanailee tiedotteessa.

Porin kaupungin viestintä- ja markkinointisuunnittelija Marika Virtanen kertoo, että haku on päällä 10. heinäkuuta saakka, ja järjestäjät valitsevat vihittävän pariskunnan hakijoiden joukosta viikolla 28. Näin pariskunta ehtii hakemaan avioliiton esteiden tutkinnan sekä mahdollisesti kutsumaan läheiset paikalle.

"Kysymme pariskunnilta perusteluita, miksi juuri heidät tulisi vihkiä avajaisissa. Hakemusten pohjalta päätämme vihittävän parin yhdessä Porisperen kanssa. Vihkiminen tapahtuu 5. elokuuta kello 13”.

Kyseessä on Virtasen mukaan niin sanottu maistraattivihkiminen, sillä vihkijästä on sovittu Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Mukaan voi hakea 10. heinäkuuta saakka osoitteessa pori.fi/vihkiminen.

Rakkauspuisto valmistui äskettäin Kirjurinluodon niemennokkaan. Kyseessä on kevyt puistokokonaisuus, jossa on paikka istahtaa vaikkapa piknikille. Myös viime kesänä rakennettu Pussauskoppi on nyt osa Rakkauspuistoa.

”Kuulemma siellä oli aikamoinen kuhina heti, kun aidat poistettiin uuden puiston ympäriltä. Itsekin kävin siellä äsken ja paikalla oli useita ihmisiä ihmettelemässä Rakkauspuistoa”, Virtanen sanoo.