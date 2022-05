Junan lähtöpysäkki keskustassa muutti torilta Itäpuistoon.

Uusi Poritar on saapunut kaupunkiin ja havaittu jo toimivaksi peliksi, Keijo Helle kertoo.

Porissa kesäisin puksutteleva Poritar-kaupunkijuna on vaihtunut uuteen. Uusi juna on saatiin liikenteeseen viime viikolla. Nimi on pysynyt samana kuin entiselläkin menopelillä.

Yrittäjä Keijo Helle kertoo, että uusi juna on hieman entistä leveämpi, kaksivaunuinen ja sellainen, että nyt kaikki matkustajat voivat istua kyydissä kasvot menosuuntaan. Asiakkaita mahtuu kyytiin suunnilleen saman verran kuin vanhaan kaupunkijunaan.