Jenna Toivola ja Teemu Hellman ovat tottuneita peräkonttikirppiskävijöitä, sillä he ovat käyneet tapahtumassa joka kerta, kun se on järjestetty. Tällä kertaa Toivolan ostoskassiin löytyi ainakin matto ja sisustuksen somisteeksi sopiva koristeellinen vaasi. Hellman taas teki hyviä vinyylilöytöjä, joiden arvo todennäköisesti ylittää selvästi ostohinnan. Myyntihommissa he eivät ole peräkonttikirppiksellä olleet, vaan Toivola hoitaa kirppismyynnin yleensä Facebookin kirppisryhmissä. ”Välillä tosin täytyy pitää puoli vuotta taukoa, kun menee hermot”, Toivola naurahtaa.