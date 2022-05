Perinteikkäässä tapahtumassa sadat kirppismyyjät kauppaavat itselleen tarpeettomaksi jääneitä tavaroita ja vaatteita suoraan peräkonteistaan ja vilteiltään. Tapahtuman avulla kerätään myös varoja hyväntekeväisyyteen.

Pori

Porilaine peräkonttikirppis järjestetään parin koronavuoden mittaisen tauon jälkeen kauppakeskus Puuvillan sisäpihalla lauantaina. Tapahtumasta on tulossa laajempi kuin koskaan, sillä sille on varattu entistä selvästi suurempi osa piha-alueesta.

”Aiempina vuosina tapahtuma on vetänyt puoleensa tuhansia ihmisiä, joten odotamme väenpaljoutta tänäkin vuonna. Tapahtuma on jo herättänyt runsaasti ennakkokiinnostusta, sillä kirppiksen autopaikat myytiin loppuun huhtikuussa, vain muutamassa päivässä, toteaa tapahtuman järjestäjiin Porilaine-lehden puolesta kuuluva Iiris Jokinen.

”Kyseessä on ulkoilmatapahtuma, joten kävijämäärä riippuu tietenkin osaltaan myös säistä. Tapahtumaa ei kuitenkaan peruta sateen sattuessakaan”.

Myyjäksi haluavilla on silti vielä pieni mahdollisuus päästä mukaan, vaikka paikka olisi mennyt sivu suun.

"Myyjien sisäänajo myyntipaikoille on kello 7.00, joten puoli yhdeksän aikaan kannattaa tulla paikan päälle kärkkymään, josko joku myyntipaikan varanneista jättääkin tulematta. Vapaaksi jääneet paikat annetaan käteismaksua vastaan jonottajille kello 8.30 jälkeen”, sanoo Jokinen.

Kirppispaikasta maksettu raha menee hyvään tarkoitukseen. Järjestäjät ohjaavat peräkonttikirppiksen tuotot Länsi-Suomen Diakonialaitoksen hallinnoimalle hankkeelle, joka ehkäisee nuorisotyöttömyyttä ja ikäihmisten yksinäisyyttä Satakunnassa.

Kirppistuottojen sekä syksyllä toteutettavan haastekampanjan turvin syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on pystytty palkkaamaan ikäihmisille suunnattuun ystävätoimintaan jo usean vuoden ajan.

Peräkonttikirppiksen kartta näyttää tältä.

Yleisölle tapahtuma avautuu kello 9 ja jatkuu kello 14 saakka. Tapahtuman kantavana teemana on kestävä kehitys, ja kaupanteon ohella tänä vuonna kirppiksellä kierrätetään autojen lyijyakkuja ja matkapuhelimia.

”Matkapuhelimet voi tuoda Fonumin kierrätyslaatikkoon Satakunnan Kansan teltalle. Auton akut vastaanottava Tiilimäen Romuliikkeen pakettiauto taas päivystää kirppisalueen reunalla koko tapahtuman ajan. Paikka on mietitty niin, että akkujen tuojat pääsevät vastaanottopisteen viereen autolla”, Iiris Jokinen kertoo.

Ohjelmassa on myös kasvomaalausta sekä lapsi- ja lemmikkieläinkuvausta huokeaan hintaan. Kuvaukseen ei tarvitse tehdä ennakkovarausta sillä kuvaus toteutetaan nonstop-periaatteella. Kuvaus- ja kasvomaalauspiste löytyvät leikkipuiston lähettyviltä.

Kirppisalueella on myös Diakin opiskelijoiden pyörittämä kahvilateltta, jossa on tarjolla perinteistä markkinamakkaraa, kahvimyyntiä sekä arpajaiset. Satakunnan Kansan teltalla taas on tarjolla digineuvontaa.

”Tarjoamme henkilökohtaista opastusta satakunnankansa.fi:n, näköislehden ja mobiilisovelluksen käyttöön sekä Sanoma-tilin luomiseen. Voit ottaa oman laitteesi ja Satakunnan Kansan asiakasnumerosi mukaan. Asiakasnumero löytyy tilauslaskusta”, neuvoo Iiris Jokinen.

Tapahtuman lopun häämöttäessä kello 13.00 paikalle kurvaa SPR Kontin pakettiauto, johon kirppismyyjät voivat halutessaan tuoda myymättä jääneet kirppistavaransa. Mikään roskis tuo paku ei kuitenkaan ole, sillä Konttiin otetaan vain puhtaita ja ehjiä vaatteita sekä kodintarvikkeita.

Tänä vuonna paikalla on myös Hope ry, joka ottaa vastaan hyväkuntoisia lastenvaatteita- ja tarvikkeita sekä leluja ja harrastevälineitä.

Porilaine peräkonttikirppis -tapahtuman järjestävät yhteistyössä Porilaine-lehti, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Diakon. Avainasemassa peräkonttikirppiksellä ovat 60 Diakin opiskelijaa, jotka hoitavat tapahtuman käytännön järjestelyt.