Kellahtea kiitellään erityisesti aktiivisesta viestinnästä ja näkyvyydestä.

Kellahden turvallisuuteen on panostettu muun muassa hankkimalla kylätalolle aina saavutettavissa oleva defibrillaattori ja opettelemalla sen käyttöä. Kuvassa kyläyhdistyksen puheenjohtaja Viliina Välimäki ja kyläyhdistyksen hallituksen jäsen Katarina Brewer.

Pori

Ainakin kartanoistaan ja aktiivisesta kyläyhteisöstään tunnettu Kellahti on valittu vuoden 2022 satakuntalaiseksi kyläksi. Valintaperusteissa Kellahden kyläyhdistystä ja kyläläisiä kiitellään varsinkin raikkaasta viestinnästä ja näkyvyydestä.

Hyvien nettisivujen ja somenäkyvyyden lisäksi Kellahdella on tehty aktiivista vaikuttamistyötä esimerkiksi kutsumalla kansanedustajia vieraisille, olemalla aktiivisesti yhteydessä Porin kaupunkiin ja kirjoittamalla mielipidekirjoituksia sekä kannanottoja.

”Pidämme tärkeänä näkyä ja kuulua. Se on merkki, että täällä me olemme ja elämme, että meitä ei saa unohtaa. Yhteistyö onkin viime vuosina parantunut mm. Peittoon alueen toimijoiden suuntaan. Töitä riittää, mutta siksihän me toimimme”, Kellahden kyläyhdistyksen puheenjohtaja Viliina Välimäki kertoo palkitsemistiedotteessa.

Kellahti tunnetaan erityisesti kartanomaisemastaan, jota hallitsevat Säterin ja Rusthollin komeat kartanorakennukset. Kuvassa Säterin kartano, jota edesmennyt teollisuusneuvos Timo Prihti kunnosti aktiivisesti viimeisinä elinvuosinaan.

Kellahti on järjestyksessään 28. Satakunnan vuoden kylä. Palkitsemisilla on SataKylät ry:n mukaan haluttu nostaa esiin kylien monipuolista asukastoimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on myös kannustaa kyliä jatkamaan omaehtoista kehittämistyötä.

Satakunnan vuoden kylää oli valitsemassa Satakuntaliiton ja SataKylät ry:n sekä viime vuoden voittajakylän Vuorenmaan edustajista koottu tuomaristo. Satakuntaliitto palkitsee Vuoden Kylän 3 400 euron määrärahalla. Kilpailun käytännön järjestelyistä vastasi SataKylät ry.

Satakunnan vuoden kylä -tittelistä kisasi viisi kylää, ja yleisön suosikiksi niistä nousi Huittisten Korkeakoski. Yleisöäänestys järjestettiin järjestäjätahon internet- ja Facebook-sivuilla.

Maakunnallisen kilpailun voittajana Kellahti osallistuu Suomen Kylät ry:n järjestämään valtakunnalliseen Vuoden Kylä -kilpailuun keväällä 2023