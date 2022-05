Meri-Porin yhtenäiskoulussa on jopa kiistaa siitä, kuka oppilaista pääsee tällä kertaa hoitamaan kasveja.

Niklas Männistö, Niko Pirhonen, Onni Haapala, Roni Lehtinen, Juha-Eemeli Enroth esittelevät, mitä kaikkea onkaan tullut kasvatettua koulun omassa kasvihuoneessa. Monenlaista tosiaan on.

Koulupäivä voi olla myös sellainen, että siihen kuuluu tomaattien koulimista, basilikan kastelua ja kurkun kasvattamista.

Meri-Porin yhtenäiskoulun aurinkoisessa päädyssä on sellainen ylellisyys kuin kasvihuone. Erityisluokanopettaja Sari Kalliomäki kertoo, että monta vuotta lasikattoinen huone on ollut lähinnä varastona, mutta parin viime vuoden aikana se on otettu arvoiseensa käyttöön.