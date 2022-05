Yrjönkadun varren liiketilaan on jo kuukausien ajan rakennettu italialaistyyppistä ruokapuotia ikään kuin salaa. Vihjeenä tulevasta on ollut vain ikkunaan painettu Instagram-osoite. Sen takaa tosin on löytynyt lähinnä anonyymejä remonttivideoita.