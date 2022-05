Ilmaiseen tapahtumaan odotetaan niin paljon väkeä, että vierailijoiden toivotaan saapuvan bussikyydeillä.

Tilaajille

Pori

Porin keskustan lähellä sijaitsee suuri ja mielenkiintoinen, mutta monelle tyystin vieraaksi jäänyt alue.

Ilmailuopistontien varrella sijaitseva Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue eli Turvallisuuskeskus on peräti 38 hehtaarin kokoinen, ja siellä on jopa pieni kulissikaupunki, kemikaalionnettomuuskenttä ja pintapelastusallas. Harva porilainen on alueella päässyt käymään, vaikka se on lajissaan Suomen suurin ja monipuolisin.