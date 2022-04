Porilaine bändi -kisan finaali järjestetään yleisöäänestyksenä. Eniten ääniä saanut yhtye esiintyy ensi kesänä Porisperen päälavalla.

Porilaine bändi -kisan finaaliin pääsivät Maria Makaaberi, Two of us, Atlases, Marto, Mukila ja Turn.

Porilaine bändi -kilpailu huipentuu nyt yleisöäänestykseen, jossa eniten ääniä saanut yhtye saa himoitun Porilaine bändi -tittelin sekä esiintymispaikan elokuussa järjestettävän Porispere-festivaalin uudelta areenalavalta.

Kilpailukutsuun vastasi noin 30 yhtyettä, joista kilpailuraati valitsi kuusi finalistia, jotka ovat Maria Makaaberi, Turn, Marto, Atlases, Mukila ja Two of us. Raati koostui Porispere-festivaalin ja Porilaine-lehden edustajista.

Raadin tehtävä oli kaikkea muuta kuin helppo, sillä kilpailu osoittautui kovatasoiseksi ja hyviä bändejä oli runsaasti. Raati keskittyi valinnoissaan erityisesti musiikilliseen antiin, mutta myös finalistijoukon monipuolisuuteen. Painoarvoa oli myös bändin tuoreudella, sillä kisan myötä on tarkoitus antaa vähemmän tunnetuille bändeille näytön paikka.

”Festivaalin näkökulmasta oli myös tärkeää, että finalistibändit ovat Porisperen näköisiä eli bändit istuvat luontevasti Porisperen ohjelmistoon. Tuli positiivisena yllätyksenä, että valinnan varaa oli näin paljon ja hyviä bändejä oli enemmän kuin pystyimme edes mahduttamaan finaaliin. Yllätyin myös siitä, että mukana oli itselleni täysin uusia tuttavuuksia”, Porisperen promoottori Harri Vilkuna pohtii.

Lukijoiden tehtävänä on nyt katsoa alla olevat kilpailuvideot läpi ja äänestää omaa suosikkia videoiden alta löytyvällä lomakkeella. Pyydämme äänestäjiä keskittymään valinnoissaan erityisesti musiikkiin, ei niinkään videon laatuun.

Huomaathan, että jokaisella äänestäjällä on käytössään vain yksi ääni. Varaamme oikeuden hylätä ääniä, jos havaitsemme yrityksiä manipuloida äänestystulosta esimerkiksi useaan kertaan äänestämällä.

Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan Porilaine-parkkikiekkoja ja Porilaine-kasvomaskeja. Äänestäjien yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan suorittamiseen, voittajien tavoittamiseen ja äänestyksen manipulointiyritysten tarkkailuun.

Äänestysaikaa on torstaihin 5.5. kello 24 saakka.

Maria Makaaberi

Mukila

Marto

Turn

Two of us

