Aikuisen naisen leikkimökki: Pirjo-Riitta Sillbergin hersyvästi sisustettu koti on yksi kohde Kuukkarin Wanhat talot -tapahtumassa

Sillbergin asunnolla on kiinnostava historia: se on rakennettu rikkaan lahjoittajan rahoilla, ja talossa on aiemmin toiminut lastenkoti.

Pirjo-Riitta Sillberg on leikkisä ihminen, jolle elämä on seikkailu. Tuo asenne huokuu myös hänen kodistaan.

Pori Leikkiä pitää olla läpi elämän. Tämä porilaisen Pirjo-Riitta Sillbergin motto käy selväksi jo hänen kotinsa eteisessä. Sitä koristavat itse tehty hämähäkin verkko, pienet, tuoleilla ja ovenkarmeilla kulkevat leppäkertut sekä prinsessa, joka lepäilee nukenvuoteellaan ja silti tuntee herneen 20 patjan läpi.