Perinteikäs kirpputoritapahtuma kerää taas toukokuussa porilaisia yhteen ja samalla varoja hyväntekeväisyyteen.

Pori

Perinteinen Porilaine peräkonttikirppis -tapahtuma järjestetään taas toukokuussa parin vuoden koronatauon jälkeen. Tapahtumasta tulee suurempi kuin koskaan aiemmin, sillä se valtaa nyt entistä laajemman alueen Kauppakeskus Puuvillan sisäpihalta.

”Aiempina vuosina kirppispaikat on myyty loppuun muutamassa tunnissa ja jonotuslistat ovat olleet pitkiä. Lisätilalle on siis tarvetta, ja pystymme nyt lähes tuplaamaan myyntipaikkojen määrän. Paikkoja on yhteensä kolmisensataa ja niistä autopaikkoja on hiukan vajaat 200. Loput ovat niin sanottuja vilttipaikkoja”, toteaa tapahtuman järjestelyjä Porilaine-lehden osalta hallinnoiva Iiris Jokinen.

Tapahtuman ideana on tarjota porilaisille mahdollisuus myydä itselleen tarpeettomaksi jääneitä tavaroita, vaatteita ja muuta rompetta suoraan autojen takakonteista tai vilttien päältä. Samalla tehdään hyväntekeväisyyttä, sillä tapahtuman tuotoilla palkataan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria Diakonin ikäihmisten ystävätoimintaan.

”Peräkonttikirppiksellä myydään tavaraa laidasta laitaan. Kodin tavarat ja lelut sekä urheiluun liittyvät tuotteet tekevät hyvin kauppansa. Usein kirppiksen kaupankäynnissä on lopulta kysymys oikeasta hinnoittelusta”, vinkkaa Iiris Jokinen.

”Yksityishenkilöiden puhdetöinä valmistetut käsityöt ovat sallittujen myyntituotteiden listalla. Peräkonttikirppiksellä ei saa myydä pelkästään uutta tavaraa tai elintarvikkeita”, hän jatkaa.

Myyntipaikkojen varaamismahdollisuus avautuu Porilaine peräkonttikirppis -tapahtuman verkkosivuilla osoitteessa lauantaina 23.4. kello 9. Sivusto avautuu samaisena aamuna osoitteessa satakunnankansa.fi/perakonttikirppis.

Persoonalliset ajopelit herättävät kävijöiden mielenkiinnon, mutta suurimmalla osalla myyjistä on käytössä tuikitavallinen henkilöauto. Tapahtumassa autot ajetaan suoraan myyntiruutuihin. Arkistokuva on vuodelta 2019.

Porilaine peräkonttikirppis -tapahtuman järjestävät yhteistyössä Porilaine-lehti, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Diakon.

Avainasemassa peräkonttikirppiksellä ovat 60 Diakin opiskelijaa, jotka hoitavat tapahtuman käytännön järjestelyt esimerkiksi suunnittelusta ja lupien hakemisesta liikenteenohjaukseen ja kahvilatoimintoihin.

Opiskelijaryhmän pääkoordinaattori Susanna Hurskainen toteaa, että ison tapahtuman järjestäminen tuo tervetullutta piristystä opintojen keskelle. Arvokkaana hän pitää esimerkiksi sitä, että järjestelyjen myötä opiskelijat pääsevät tekemään tiimityötä ja tutustumaan toisiinsa alkuvuoden etäopiskelujen jälkeen.

Hurskainen aloitti sosionomiopinnot tammikuussa, ja opinnot alkoivat koronatilanteen takia vahvassa etätyöasennossa.

”Toisiin opiskelijoihin tutustuminen siis viivästyi, mutta nyt pääsemme yhdessä tositoimiin. Opiskelujen kannalta on suorastaan kivaa päästä kokemaan käytännössä, mitä kaikkea tapahtumajärjestäminen pitää sisällään. Hyviä elementtejä on paljon, sillä ennen käytännön töitä tarvitaan myös paljon ideointia ja suunnittelua, Susanna Hurskainen pohtii.

Iiris Jokiselle tapahtuman järjestäminen edustaa iloista paluuta vanhoihin tuttuihin peräkonttikirppistunnelmiin. Hän on havainnut, että myös moni muu on koronakurimuksen keskellä kaivannut perinteikkään toukokuisen kirppistapahtuman paluuta. Se rohkaisee järjestämään tapahtuman uudelleen.

”Meiltä on kovasti kyselty ja toivottu tapahtuman järjestämistä. Tapahtumasta on tullut traditio porilaisten vuosikalenterissa. Kaikki yhteistyökumppanit olivat myös innokkaasti mukana, joten tuumasta toimeen.”

Peräkonttikirppiksen oheisohjelma on vielä suunnitteluvaiheessa, mutta tapahtuman tarkemmista järjestelyistä on luvassa lisätietoa toukokuussa.

Porilaine peräkonttikirppis Kauppakeskus Puuvillan sisäpihalla 21. toukokuuta.