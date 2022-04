Sähköiset karting-autot ovat lajin tulevaisuutta. Porin FK-kerhon rata-alueen uudistukset ovat mukana kehityksessä.

Porin FK-kerhon tavoitteena on olla kartingin nykykehityksessä suunnannäyttäjänä. Päämäärän saavuttaminen vaatii isoja satsauksia, ja ensimmäinen vaihe niistä alkaa näkyä käytännössä jo tulevana kesänä.

”Noin 200 000 euron hanke on meidän kerhollemme valtavan kokoinen. Seura on ollut hyvin vakavarainen jo vuosien ajan, ja Leader-tuen sekä yksityisen rahan avulla tämä on mahdollista”, FK-kerhon puheenjohtaja Mikael Löfgren toteaa.