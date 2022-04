Porilaine bändi -kisan taannoin voittanut Memoira järjestää "pramean" keikan Kehräämöllä pääsiäisenä.

Pääsiäisenä Porissa on tarjolla viime vuosina harvinaiseksi käynyttä paikallista elävää raskasta musiikkia, kun Memoira järjestää yhdessä Rust ’n Ragen kanssa konsertin Kulttuuritehdas Kehräämöllä. Tavoitteena on luoda ankean korona-ajan vastapainoksi mahdollisimman vaikuttava ja monipuolinen keikkakokemus.

”Keikasta on tulossa kaikkea muuta kuin tavanomainen. Kehräämö keikkapaikkana tarjoaa mahdollisuuden satsata myös konsertin visuaaliseen puoleen, esimerkiksi videoefekteillä. Teemme keikasta myös taltioinnin, joten senkin takia luvassa on tavallista prameampaa meininkiä”, markkinoi Memoiran Niko Laaksonen.

”Järjestämme konsertin oman tuotantoyhtiön JVR Agency Oy:n voimin, sillä muuten keikka jäisi korona-ajan epävarmuuden takia todennäköisesti toteutumatta. Nyt sitten toivotaan, että ihmiset tukevat meitä tulemalla paikalle. Kaksi euroa jokaisesta myydystä lipusta menee Unicefin kautta Ukrainan lapsille”, kertoo Hannu Lindholm.

Järjestelyjen taustalla on havaittavissa patoutunutta tarvetta päästä esiintymään. Porilaine bändi -kisan vuonna 2018 voittaneelle Memoiralle pääsiäissunnuntain konsertti tarkoittaa paluuta porilaisen kotiyleisön eteen kolmen vuoden koronatauon jälkeen.

Yksi viimeisistä Pori-keikoista ennen koronakurimusta oli bändikisan palkintona saatu keikkakiinnitys vuoden 2019 Porispereen. Memoiran väelle jäi palkintokeikasta lämpimiä muistoja, sillä yhtye onnistui nostattamaan konserttitelttaan suoranaisen hurmoksen varhaisesta keikkakellonajasta huolimatta.

”Kyllähän se loi kummasti soittofiilistä, kun huomasi teltan olevan täynnä väkeä. Lisäksi tuntui hyvältä, kun ihmiset kävivät jälkeenpäin kiittelemässä hyvästä keikasta”, muistelee Hannu Lindholm.

”Bändikisan voitto oli meille vähän niin kuin alkusysäys kohti sitä, mitä olemme nyt. Eli aloimme suhtautua soittamiseen enemmän tosissaan ja tehdä asioita entistä ammattimaisemmin”, sanoo kosketinsoittaja Lassi Nuolivaara.

Keikkojen suhteen viime vuodet ovat olleet hiljaisia, mutta silti Memoiralla on mennyt yllättävänkin lujaa. Bändin musiikilla näyttää olevan erityisen paljon kysyntää Saksassa, mikä näkyy esimerkiksi Spotifyn kuuntelijamäärissä.

Bändin lokakuussa julkaistu sinkkulohkaisu Phoenix on saanut jo reilut 123 000 kuuntelukertaa.

”Eihän se ison luokan yhtyeille ole mikään luku, mutta meidän tason orkesterille kuuntelumäärä on hämmentävän iso. Varsinkin kun kyse on raskaasta musiikista, jossa kuuntelijaluvut ovat yleensä melko pieniä”, pohtii Lassi Nuolivaara.

Maailmalta tullut palaute on rohkaissut porilaisbändiä visioimaan keikkakiertuetta ulkomailla, mutta korona on toistaiseksi torpannut nämä suunnitelmat. Alustavia suunnitelmia Keski-Euroopan sekä Norjan ja Ruotsin keikoista on kuitenkin jo viritelty.

”Meidän oli tarkoitus lähteä rundille Keski-Eurooppaan toukokuussa, mutta koronatilanteen takia tämä suunnitelma peruuntui. Kiertueen suunnittelu pitää tehdä puoli vuotta etukäteen, joten tämä aika on ollut siinä mielessä aivan mahdotonta ulkomaille lähtemisen suhteen”, Hannu Lindholm pohtii.

Koronatilanteen orastava helpottaminen herättää kuitenkin nyt uskoa tulevaan. Konserttikiertueesta Suomen rajojen ulkopuolella saattaa tulla todellisuutta jo hyvinkin pian.

”Kotimaassa on tietenkin hienoa keikkailla, mutta Keski-Euroopassa väkimäärä vain on niin paljon suurempi. Se tekee keikkailustakin kannattavampaa”, Memoiran miehet pohtivat.

Memoira ja Rust ’n Rage Kulttuuritehdas Kehräämöllä 17.4. Ovet avautuvat kello 20 ja soitto soi kello 21 alkaen.