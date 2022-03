Rakentaminen alkaa vielä kuluvan kevään aikana.

Tämä rakennus puretaan ensi vuonna, kun uusi K-Market valmistuu viereiselle tontille. Arkistokuva on vuodelta 2017. Silloin taustalla näkyvän kaupan kanssa samassa rakennuksessa toimi vielä pubi.

Pormestarinluotoon tulee uusi K-Market. Se rakennetaan nykyisen liikekeskuksen edustalla olevalle pysäköintialueelle.

”Investointipäätös on tehty, rakennuslupa on prosessissa ja rakentaminen alkaa vielä kuluvan kevään aikana. Tavoite on, että uuden kaupan ovet aukeavat asiakkaille vuoden 2023 alkupuolella, Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna vahvistaa.