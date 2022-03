Porissa on kaikki aika hyvin. Olisipa kaikkialla.

Istun kirjoittamassa Halpa-Hallin kahvila-ravintolassa. Vein auton vähän matkan päähän huoltoon, kun katsastuksessa ilmeni vasemman alatukivarren pallonivelessä väljyyttä. Päätin käyttää odotteluajan hyödyksi, syödä hyvin ja kirjoittaa kolumnin.

Tilasin lehtipihvin tikkuperunoilla.

Viereisessä pöydässä iäkkäämpi pariskunta keskustelee siitä, että kahvila-ravintolan pizzauuni on näemmä poistettu käytöstä. Ei kuulemma tämmöisessä paikassa asiakkaat osta pizzaa, joka maksaa 15 euroa. Kympin korkeintaan voi maksaa. Astiapalautus on täten taas lähempänä, mikä on keskustelijoista hienoa.

Ulkona on maagisen kaunis kevätiltapäivä. Aurinko paistaa lähes pilvettömältä taivaalta ja lämpötila on puhelimen mukaan 7 astetta plussan puolella. Mikäs tässä ollessa.

Lehtipihvi ei ole kovin kummoisen makuinen. Onneksi mukana tuli maustevoiruusu (joka ei tosin sula kovin hyvin, kun pihvi ei vissiin keittiöstä lähtiessäkään ollut riittävän kuuma).

Naapuripöydässä käydään läpi Halpa-Hallin tarjouslehtistä. Mämmi maksaa kaksi euroa.

Minulla on vasemmalla alhaalla kahden viimeisen kruunuhampaan välissä usean millimetrin rako. Aika kunnalliseen hammashoitoon on jo varattu, vielä pari viikkoa pitää kestää odottelua.

Muhjuksi jauhettu ruoka kerääntyy hyvin tiiviiksi massaksi rakoon ja aina lisää ruokaa jauhaessa kolossa oleva klöntti painaa ientä niin lujaa, että kyynelkanavat aktivoituvat.

Kotona ei toimi wi-fi, lehtipihvi on melko pahaa. Ukrainassa soditaan, bensan ja kahvin hinta on pilvissä. Mämmiä saa kahdella eurolla, lehtipihviannoksen neljällätoista.

Annokseen kuuluu kupillinen kahvia. Taidan käydä hakemassa sen ja oikolukea tekstin, jonka viimeinen jättöpäivä on tänään maanantaina 14.3.2022.

Tasan vuosi sitten kävin katsomassa äitiä Satasairaalassa sisätautien osastolla (vai oliko se kirurginen, en muista). Tällä päivämäärällä kaksi vuotta sitten oli kevään ensimmäinen esityksetön päivä Porin Teatterissa. Silloin jos joku olisi kertonut, mitä maaliskuussa vuonna 2022 mikro- ja makrotasolla tapahtuu, olisin saattanut naurahtaa ja todeta kertojan mielikuvituksen lentävän vähän turhankin korkealla.

Hain kahvin tässä välissä. Perusmokkaa, täyttää tarpeensa. Ja sisältyy annoksen hintaan — hienoa! Katselen ikkunasta ulos Kontin suuntaan kaivellen kielellä lehtipihviä hampaankolosta.

Porissa on kaikki aika hyvin. Olisipa kaikkialla.