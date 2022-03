Suomen Ilmailuliiton päälentonäytös täyttää Porin ilmatilan juhannusta edeltävänä viikonloppuna.

Taitolento-osasto Patrouille Suisse on nähty Suomessa pari kertaa aiemmin. Kuva on Kauhavalta vuodelta 2012.

Pori

Porissa kesäkuussa nähtävästä Pori Airshowsta rakennetaan ison luokan yleisötapahtumaa, johon odotetaan juhannusta edeltävänä viikonloppuna 15 000:a vierailijaa. Väkeä houkutellaan laajalla maanäyttelyllä sekä lentoesityksillä, joissa Porin lentokentän yllä lennetään monenlaisilla koneilla lennokeista taisteluhävittäjiin.

Suomen Ilmailuliiton päälentonäytöksen suurimmaksi tähdeksi on kiinnitetty sveitsiläinen taitolentoryhmä Patrouille Suisse, joka lentää punavalkoisilla F-5E Tiger II-hävittäjillä. Ryhmä tunnetaan tarkasta osastolentämisestä sekä näyttävästä ohjelmasta.

”Sveitsin ilmavoimien taitolentoryhmä on Euroopassa todella haluttu, joten olen iloinen, että saamme heidät Suomeen. Tykkään kovasti heidän tyylistään, sillä lentäessään he ovat todella ammattimaisia, mutta näytösten jälkeen he liikkuvat rennosti yleisön seassa rupattelemassa mukavia”, kehuskelee lentonäytöksen johtaja Perttu Karivalo.

Youtube-videolla Patrouille Suisse esittelee kalustoaan ja taitojaan:

Karivalo kehuu Porin lentokenttään historialtaan värikkäämmäksi kuin moni ymmärtääkään. Vuonna 1953 esimerkiksi Suomen ilmavoimien ensimmäiset suihkukoneet saapuivat juuri Poriin.

Puolustusvoimien helikopteritoiminta taas alkoi Porissa vuonna 1961. Lentonäytökseen on tämän kunniaksi tulossa harvinaisen vahva kattaus helikoptereita, sillä ulkomailta näytökseen on kutsuttu koptereita, joita ei ole aiemmin Suomessa nähty.

”Helikoptereiden juhlavuosi oli siis jo viime vuonna, mutta kun kuulimme pääsevämme tänä vuonna Poriin, päätimme siirtää juhlistamista eteenpäin. Emme vielä pysty julkistamaan, mitä ulkomaisia koptereita Poriin on tulossa, mutta ne vahvistuvat kevään aikana”, Karivalo sanoo.

Suomen ilmavoimat tuo Poriin Hawk-kalustolla lentävän Midnight Hawks -taitolentoryhmän sekä Hornet-monitoimihävittäjän, jolla lennetään soololentoesitys. Mukaan on tulossa myös Puolustusvoimien NH90-kuljetushelikopteri.

Hornet-taiturointia Helsingin Kaivopuiston yllä viime vuoden päälentonäytöksessä. Näytös houkutteli paikalle noin 25 000 lipunostajaa.

Lentoaseman ympärille rakentuvan maanäyttelyn suosituin vetonaula lienee Lockheed Martinin osasto. Amerikkalainen lentokonevalmistaja tuo Poriin näytille Suomen uuden hävittäjävalinnan, F-35 Lightning II:n.

”Kävin paikan päällä mittailemassa, ja Pori Airshow:n yleisöalue on noin kolme kertaa Kirjurinluoto Areenan kokoinen. Tilaa siis riittää hyvin, mutta toki koneet myös tarvitsevat sitä paljon. Lisäksi ihmiset ovat viimeisen parin vuoden aikana tottuneet haluamaan väljyyttä”, sanoo tapahtumajärjestelyistä vastaava Timo Ristimäki.

Tapahtuman rakentamisessa hyödynnetään Ristimäen mukaan mahdollisimman paljon satakuntalaisia toimijoita, joilla on jo vanhastaan kokemusta tapahtumajärjestämisestä.

Eritoten turvallisuusjärjestelyjen takia lentonäytös tulee vaatimaan järjestelyjä myös lentoaseman ulkopuolella. Katuja ja teitä esimerkiksi joudutaan sulkemaan, jotta ihmisiä ei päätyisi varoalueelle. Myös Porin maauimala on viikonlopun ajan suljettuna.

”Kesäpäivänä maauimalassa olisi todennäköisesti runsaasti väkeä, joten se muodostaisi riskin”, taustoittaa Ristimäki.

Porissa lentoasema sijaitsee aivan keskustan kupeessa, mutta se on järjestäjien mukaan silti oivallinen paikka lentonäytöksen järjestämiseen myös turvallisuusmielessä. Lentokentän eteläpuolella on pääasiassa peltoja ja metsää, ja vain vähän asutusta

”Keskustan yllä ei lennetä lainkaan. Lukuun ottamatta helikopterilla tehtäviä sightseeing-lentoja, joilla tapahtuman yleisöä viedään katselemaan Porin maisemia yläilmoista”, sanoo Perttu Karivalo.

Näytöksessä nähdään runsaasti myös potkurikoneita. Arkistokuvassa suomalainen Woikoski Safirs vuoden 2021 päälentonäytöksessä.

Aiemmissa lentonäytöksissä suurin osa tapahtumavieraista on saapunut paikalle reilun sadan kilometrin säteellä järjestämispaikkakunnasta. Porissa lentonäytökseen odotetaankin paljon vieraita myös Tampereelta ja Turusta.

Porin hotellihuoneet tulevat luultavasti olemaan lentonäytösviikonloppuna loppuun varattuja.

”Pelkästään näytöksen omille esiintyjille tarvitaan toistasataa majoituspaikkaa”, toteaa Timo Ristimäki.

Pori Airshow 2022 järjestetään Porin lentoasemalla lauantaina ja sunnuntaina 18.-19. kesäkuuta. Lentonäytökset alkavat kumpanakin päivänä kello 10 ja tapahtuma jatkuu iltakuuteen saakka. Ohjelma on kumpanakin päivänä samansisältöinen.

Kokonaisuuden koordinoinnista vastaa Suomen Ilmailunäytös Oy, joka on Ilmailuliiton kokonaan omistama yhtiö. Tapahtuman kustannuksia katetaan lipunmyynnin ohella muun muassa sponsorisopimuksilla.