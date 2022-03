Sarjakuvataiteilija Pieruperse sai ensimmäisen Fatipyssy-palkinnon – palkittu oli paikalla vain post it -lapulla

Porin murteen vaalimiseksi perustettu palkinto jaetaan jatkossa 1–2 vuoden välein.

Pori

Porin murre kehittyy, elää ja voi hyvin, vaikka se muuttaa vuosien varrella hieman muotoaan.

Murteen merkitystä pitää esillä uusi, Porin murteen vaalimiseksi ja edistämiseksi perustettu Fatipyssy-palkinto. Ensimmäinen palkinto luovutettiin tiistaina anonyymille sarjakuvataiteilija Pieruperseelle.

Porista kotoisin oleva, mutta tiettävästi nykyään toisaalla asuva Pieruperse on monipuolisella, osin sarkastisella ja varsin innovatiivisella tavalla tuonut taiteessaan esiin Poria, porilaisuutta ja Porin murretta.

Koska taiteilija haluaa varjella anonymiteettiaan, hän oli paikalla palkinnonjakotilaisuudessakin ainoastaan post it -lapulla. Tapa sopii taiteilijan tyyliin, sillä hän tekee teoksensakin usein vastaaville lappusille, joita sitten jakaa somen eri kanavilla.

Palkinnon vastaanotti taiteilijan puolesta hänen ystävänsä Harri Vilkuna, joka kertoi Pieruperseen ollut kovin otettu saamastaan huomiosta. Se oli kuulemma lämmittänyt aidosti hänen sydäntään.

Fatipyssy-palkinnon rahat saadaan Porin kaupungin perustamasta, Porin seudun kansalaisopiston Porin murteen piirin aktiivijäsenten lahjoittamilla varoilla perustetusta lahjoitusrahastosta. Rahastosta jaetaan jatkossa palkinto 1–2 vuoden välein henkilölle tai taholle, joka on toiminut Porin murteen vaalimiseksi tai edistämiseksi.

Palkinnon jakavat yhteistyössä Porin kaupungin kulttuuriyksikkö, Pori-seura ry, Satakunnan museo ja Porin seudun kansalaisopisto.

Porin murteen piirin vetäjänä 36 vuotta toiminut Ulla Leino kertoo toiveikkaasti piirin olevan vain tauolla. Piirin jatko on kiinni siitä, saadaanko sille joskus uusi vetäjä. Nyt sellaista ei ole näköpiirissä. Leino itse kertoi täyttäneensä 80 vuotta ja lopettaneensa piirinvetäjän työt sitä varten.

Porin murteen piiri piiri on julkaissut vuosien varrella kirjoja, pelikortteja ja kasetteja. Koska piiri on ollut säästäväinen, tuotteiden myynnissä saatua rahaa on kertynyt sukanvarteen – vaikka piiriläiset ovatkin kerran kuussa muiden harrastajien kadehtimisesta huolimatta herkutelleet kahvilla ja kastamisilla.

Piiri haluaa varmistaa, että säästöön jääneet rahat käytetään murteen vaalimiseksi myös jatkossa. Toiveena on, että rahastosta riittäisi varoja Fatipyssy-palkintoon ainakin kymmeneksi vuodeksi.

Fatipyssy-palkinnon nimen keksinyt, Pori-seuran varapuheenjohtaja Elina Wallin kertoi pohtineensa sopivaa nimeä pitkään. Mielessä oli pyörinyt yleviä vaihtoehtoja.

Wallin oli kuitenkin hylännyt ne, sillä porilaisuuteen ei kuulu turha hienostelu. Hän oli keksinyt, että sopiva nimi voisi olla fatipyssy. Se tarkoittaa hänen mukaansa Porin murteella säästöpossua.