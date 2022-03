Esiraati joutui tekemään vaikeita valintoja, sillä osallistuja oli satoja ja finaalipaikkoja vain 50.

Pori

Porin söpöin koira -kilpailuun tuli sunnuntaina päättyneeseen määräaikaan mennessä satoja toinen toistaan lutuisempia koirakuvia. Kilpailun esiraati olikin alkuviikolla erittäin mittavan ja vaikean urakan edessä, sillä finaalipaikkoja kisassa on vain 50. Monta söpöä koiraa oli siis karsittava joukosta pois.

Raati keskittyi valinnoissaan yleisen söpöysvaikutelman ohella kuvien laatuun ja finalistien monipuolisuuteen. Osa finalisteista jouduttiin arpomaan, sillä iso joukko koiria sai raadilta saman pistemäärän.

Nyt esiraati on joka tapauksessa tehnyt valintansa ja kilpailu etenee yleisöäänestysvaiheeseen. Finalistit on jaettu viiteen kymmenen koirakuvan ryhmään, ja sinun tehtäväsi on valita jokaisesta ryhmäkuvasta oma suosikkisi. Klikkaamalla tai napauttamalla kuvaa voit tarkastella sitä suurempana ja tarvittaessa zoomata.

Koirien numeroilla varustetut äänestysnappulat löydät kunkin ryhmäkuvan alta. Äänestettyäsi voit siirtyä aina seuraavaan kuvaan.

Huomaathan, että voit äänestää kunkin kuvan kohdalla vain yhtä koiraa ja vain yhden kerran. Äänestyksen sääntöjen mukaan et voi palata tekemään äänestystä uudelleen. Varaamme oikeuden diskata ääniä, jos havaitsemme äänestyksen manipulointiyrityksiä.

Äänestysaikaa on perjantaihin 4.3. kello 12 saakka. Voittajaksi valitaan eniten ääniä saanut koirakuva. Jos kärjessä on useita koiria tasapisteissä, raati valitsee voittajan niiden keskuudesta. Porin söpöin koira -äänestyksen voittaja julkistetaan Porilaine-lehdessä ensi viikolla.

Voittajakoira saa palkinnokseen 100 euron arvoisen tuote- ja hemmottelupaketin.

Muista äänestää suosikkiasi jokaisesta viidestä ryhmästä!

Klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi. Lisää finalistien kuvia löydät alta.

