Kaiken loogisuuden, fiksuilun ja vakavuuden vastapainoksi ihminen osaa myös hetkittäin leikkimielisesti typerehtiä ja hassutella.

Ihminen on vakava olento. Se on luonut itselleen matematiikantunnit, veroilmoitukset ja Kouvolan. Ihminen murskaa pörssissä lukuja, kanssatovereitaan byrokratialla ja lukee iltasaduksi itselleen Lakeuden Kutsua. Se opetetaan istumaan hiljaa luokassa ja jonottamaan ämpäreitään kohteliaasti tiukka mutru huulessa ja selkä vastatuulessa.

Oi, mitä kaikkea ihminen saakaan aikaan, kun se todella keskittyy! Internet, vesijohtojärjestelmät ja maakuntavaalit! Ihminen on käynyt kuussa ja asuttanut Luvian. Se kiipeää vuorille, koska ne on olemassa ja soittaa poliisit, jos joku ottaa ruokalassa ylimääräisen kalapuikon. Ihminen hukuttaa perunan majoneesiin ja kermaviiliin, kutsuen aikaansaatua sotkua ihan vakavissaan salaatiksi.

Ja se vakavuus on hyve. Totinen ihminen on se muurahainen, joka kerää talven varastoja, kun joku heinäsirkkahippi vain rötvää vieressä viuluineen. Ensin työ, sitten huvi. Se on tärkeää.

Onneksi aina ei tarvitse olla muurahainen, vaikkei markat enää takaisin tulekaan. Kaiken loogisuuden, fiksuilun ja vakavuuden vastapainoksi ihminen osaa myös hetkittäin leikkimielisesti typerehtiä ja hassutella. Sama selkokielellä: välillä ihminen perseilee oikein kunnolla. Ihan vain, koska se voi. Ja se on uskomattoman riemastuttavaa.

Mene vaikka nettiin katsomaan, jos et muuten usko. Siellä ihmisen on mahdollisuus olla joku ihan toinen ja harvinaisen moni haluaa olla se luokan pelle. Käyttää useita tunteja omaa vapaa-aikaansa ja kahmalokaupalla osaamista johonkin hassutteluun, kuten Niilin Hanhet, tai Hitler Kuulee VR:n Ongelmista. Jossulla on varaani – mikäs siinä.

"Kylpyammeet ovat veneiden vastakohtia", miettii ihminen netissä ja jatkaa: "Ehkä vuoretkin ovat kasvaneet niin valtaviksi vain, koska niillä ei ole luontaisia saalistajia", eikä saa mitään kehittävää tänäänkään aikaan. Mutta ainakin se kertoi netissä, että poika on esimies ja sun mutsis on yksi löllinen. Kai sekin jotain on.

Eikä perseily ole mikään nykyajan tuote. Skotlannissa löydettiin viikinkihautakummun lakikohdasta mystisiä riimuja kaivausten yhteydessä. Kun arkeologit saivat kovalla vaivalla kirjoituksen tulkittua monen metrin korkeudelta, oli käännöksenä: "Tämä on aika korkealla".

Wolfgang Amadeus Mozartkin sävelsi aikoinaan kuusiäänisen kaanonin "Leck mich im Arsch" luultavasti ihan vain, koska pystyi siihen. Ihminen on vähän sellainen. Perseilyyn taipuvainen.

Ole sinäkin, koska kaikki on nyt vähän vakavaa ja ikävää. Onneksi on Markus Kajo, Alivaltiosihteeri ja Raptori.