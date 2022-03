Pihlavan entisen Valintatalon kiinteistölle purkulupa – Viereisen K-Kaupan laajennus käyntiin ensi kesänä

Vanhan Valintatalon rakennuksen purkutyö käynnistyy jo keväällä, ja samalla puretaan alueella olevat bensapumput.

Pihlavan K-market laajenee, ja myllerrysten tieltä puretaan pois kiinteistö, jossa ennen sijaitsi Pihlavan Valintatalo. Purettava rakennus on kuvassa keskellä.

Pori

Porin kaupunki on antanut purkuluvan rakennukselle, jossa aikaisemmin sijaitsi Pihlavan valintatalo.

Kellertävä, yli 800-neliöinen rakennus sijaitsee K-market Pihlavan vieressä tontilla, jota rajaavat Harry Gullichsenintie, Kirkkopääntie ja Kiviaidantie.

Keskolla on suunnitelmissa laajentaa nykyistä K-marketia ja sen parkkipaikkaa, ja näitä suunnitelmia varten tontilla sijaitseva toinen rakennus on ensin purettava. Purettava rakennus on tällä hetkellä tyhjillään.

”Jos kaikki sujuu hyvin, purku-urakka käynnistetään jo tämän kevään aikana”, Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna kertoo. Lupapäätöksessä on vielä jonkin verran valitusaikaa jäljellä.

Purku-urakan yhteydessä puretaan luultavasti myös tontilla olevat bensapumput.

”Polttonesteiden jakelua ei todennäköisesti tulla järjestämään tontilla jatkossa”, Inna sanoo.

Kun vanha Valintatalon rakennus on purettu, alkavat remontointi- ja laajennustyöt Pihlavan K-marketin rakennuksessa. Inna arvioi, että laajennusurakka lähtee käyntiin ensi kesän aikana.

”Nykyinen marketti kokonaisuudessaan uudistetaan ja laajennetaan kauppaa ja palveluita alueella ihan kunnolla”, hän kuvailee.

Suunnitelmat ovat Innan mukaan jo pitkällä, mutta muodolliset päätökset on vielä tehtävä, ennen kuin niistä voi kertoa julkisuudessa lisää. Laajennusta suunniteltaessa on Innan mukaan selvitetty esimerkiksi sitä vaihtoehtoa, että paikalle tulisi K-Supermarket.

Tällä hetkellä Pihlavan K-Market toimii normaalisti, ja Inna lupaa, että muutoksista ilmoitetaan asiakkaille hyvissä ajoin.

”Maksimoimme palvelujen saatavuuden myös remontin aikana, se on toimintatapamme”.