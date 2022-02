Pieni lumilautailija ilmestyi Ruosniemen pikkurinteeseen joulukuussa.

Eino Simulalla on kova palo päästä rinteeseen. Äiti Jasmi Simula kertoo, että monena aamuna Eino hakee omatoimisesti kaapista laskettelukypärän viestiäkseen, että tänään mennään rinteeseen.

Hieman vaahtosammutinta suurempi lumilautailija on tänä talvena kirvoittanut monta hymyä ja ihastuksen tunnetta Ruosniemen hiihtokeskuksessa. Snoukkaava pikkumies on muutamaa kuukautta vaille kaksivuotias Eino Simula, joka on harrastanut lumilautailua joulukuusta lähtien.

Otteet ovat jo nyt vakuuttavia. Varsinkin kun ottaa huomioon lautailijan nuoren iän.