Ohjaaja Pekka Saaristo pyysi minua syksyllä 1997 Porin teatteriin sovittamaan musiikkia näytelmään Papin perhe. Olin tuolloin kohta 21-vuotias kirkasotsainen muusikko, joka otti pestin vastaan suurella kiitollisuudella. Työtilaisuuksia muusikkona tuli vuodesta toiseen, kunnes erääseen esitykseen tarvittiin pianoa soittava näyttelijä. En ollut näytellyt juurikaan ja toimenkuva hirvitti. Suoriuduin kuitenkin roolista kai jotakuinkin kelvollisesti ja vakiinnutin asemaani.

Saavuttiin syksyyn 2001, jolloin minut kiinnitettiin Veriveljet-musikaaliin vierailevaksi näyttelijäksi. Kesken syyskauden yksi miesnäyttelijä lähti pois näytelijäkunnasta ja silloinen teatterinjohtaja Reino Bragge kysyi, haluaisinko paikata miehenmentävän aukon. Olin hyvin otettu mutta kauhuissani. Minäkö kuukausipalkkaa nauttivaksi näyttelijäksi ammattiteatteriin!? Lupauduin kokeilemaan. Sitä kokeilua kesti lähes 20 vuotta.

Irtisanoin itseni Porin teatterisäätiön palveluksesta 19.8.2021. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta, joten työsuhteeni loppuu nyt helmikuussa 2022. Lienee hyvä hetki muistella hieman menneitä.

Yhtenä merkittävimmistä töistäni pitää mainita The Beatles Story, jossa pääsin käyttämään vahvuuksiani muusikkona Paul McCartneyn roolissa. Muita itselle tärkeitä näytelmiä ovat olleet mm. Kummituskekkerit, The Producers, Karkkipäivä, Diivat, Housut pois ja My Fair Lady.

Toivon entisille työkavereilleni kaikkea hyvää. Tehkää upeita esityksiä, loistakaa toimenkuvissanne niin lavalla kuin kulisseissa. Olette fantastisia!

Nykyisille johtajille voisin vinkkinä kertoa täältä freelancer-puolelta, että johtamistyylejä on monenlaisia. Palveleva johtaminen ei maksa mitään, mutta saa työntekijän tuntemaan itsensä arvostetuksi ja merkitykselliseksi. Myöskään keskustelutaidon ja avoimuuden merkitystä johtamisessa ei voi liiaksi korostaa.

Teatterisäätiön hallitukselle toivon viisautta päätöksentekoon.

Olen löytänyt teatterista myös elämänkumppanini, vaimoni Maaritin, mistä olen kohtalolle aivan erityisen kiitollinen.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia teitä, ihanat katsojat, kuluneista vuosista ja yhteisistä elämyksistä. Olette tehneet matkastani laitosteatterimaailmassa ikimuistoisen. Kiitos!

Vaimoni tuossa vieressä lähettää terveisiä ja omat kiitoksensa. Irtisanouduimme samana päivänä. Eikö olekin romanttista?

