Kuusivuotias Saara istuu vieressä Isomäki Areenalla ja seuraa keskittyneenä sen minkä nakkimukilta ehtii. Oi, Ässät on!

Hallin rutiinit ovat Saaralle jo tuttuja. Maskotille on annettava joka kerta ainakin läpy ja hallin ulkopuolella olevat lumikasat pitää valloittaa mahdollisimman usein. Lippua saa heiluttaa pelikatkoilla, tai jos Ässät sattuu tekemään maalin, eli käytännössä vain pelikatkojen aikana.

Mutta kuulemma hallin käytävillä on kiva juoksennella erätaukojen aikana. Siellä tulee vastaan vähintään puolet tuttavapiiristä. Ja pelataan hallissa sitä jääkiekkoakin, jos kiinnostavat asiat loppuvat muuten kesken.

Omasta jääkiekon tulikasteesta aikanaan piti huolen eno Lahesta. Silloin noin ekaluokkalaiselle väliviiva-Aleksille lyötiin käteen kirpparilta löytynyt selvästi jonkun itse tekemä Ässäpipo (jonka logo näytti epäillyttävästi vehkeeltä) ja todettiin: "Se on tänään pelipäivä". Oi, Ässät on!

Kun noin puolitoistametrisenä hukkapätkänä on tiiviisti aikuisten keskellä seisomakatsomon puulauteilla, tietää elävänsä. Edessä punottavan niskan takaa näkyi vain otteita pelistä, mutta se ei menoa haitannut. Piti vain kuunnella.

Kun kiekko menee ohi, koko Pori huokaisee syvältä: "Uih" ja jos vastustaja rikkoo, kuuluu pidennetty: "Heeeeei!". Kun kaikkialta ympäriltä sinkoilee silkkaa raivoa ja kirosanoja, se tarkoittaa, että tuomarit. Parhaat loukkaukset ja luovimmat kirosanat löytyivät aina seisomakatsomosta. Varsinkin kun vieressä ollut tuhdihko vieras setä sai taskumattinsa juotua tyhjäksi toisen erän paikkeilla.

Hurahdin täysin. Ikinä en oppinut kunnolla luistelemaan ja oma käsin piirretty logo näyttää aina enemmän tai vähemmän vehkeeltä, mutta kyllähän se Ässät on. Ikinä ei olla oltu mikään ostojoukkue - lähinnä koska rahat töpeksitään ihan itse vaahtona maailmalle.

Siis kyllähän urheilu on suuremmassa mittakaavassa täysin turhaa ja jääkiekko pelkkä miesten Kauniit ja Rohkeat, mutta silti. Poria on vaikea ajatella ilman, että ne ajatukset harhautuisi jossain vaiheessa Ässiin.

Porin Matti, Olegs Sorokinsin alkulämmittelyt ja Maailman vahvin Jari Korpisalo. Irokeesikevät on tässä kaljussa enää vain kaunis muisto, mutta tämä kaupunki on sentään selvinnyt Juhani Tammisesta sekä oman että vastustajan penkin takana. Oi, Ässät on niin ihana!

Kesken Ässien toisen erän tiukan puolustustaistelun kuuluu kuusivuotiaan hämmentynyt kysymys: "Isi hei. Sähän tykkäät Ässistä. Miksi sä huudat niille koko ajan?"