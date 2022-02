Nykyään kauppojen suunnittelussa pääpaino on sisätilaominaisuuksissa. Rakennuksen vuorovaikutus ympäristön kanssa ei ole yhtä tärkeää. Teknisesti monet uudet kaupat ovat kuitenkin vastuullista rakentamista.

Satakunnan Kansan tekstaripalstalla (28.1.) oli viesti, jonka mukaan 5-vuotias oli esittänyt Vanhakylässä Ulvilassa auton takapenkiltä kysymyksen:

”Miksi kaikki uudet kaupat ovat noin kamalan rumia?”

5-vuotias ei ole asiansa kanssa yksin. Esimerkiksi elokuvaohjaaja Aku Louhimies esitti aikoinaan Helsingin Sanomien haastattelussa tuohtumuksensa samasta asiasta.

"Kenelle voin osoittaa valitukseni Helsingin rumista rakennuksista? Kaikki tietävät, että upean Kallion kirkon on suunnitellut Lars Sonck, mutta miksei kukaan tunnusta suunnitelleensa ja rahoittaneensa Itäkeskuksen Prismaa?"

Louhimies muistutti, että elokuvien lopputeksteissä ohjaajan nimi kertoo, kuka on vastuussa kaikista valinnoista – huonoistakin. Hän ehdotti, että myös talojen seiniin pitäisi laittaa kyltti, joka kertoisi rakennuksen arkkitehdin ja rahoittajan.

”Työn jälkikin olisi varmasti erilainen”, Louhimies epäili.

Miksi kaupoista rakennetaan nykyään sen näköisiä kuin rakennetaan, Satakunnan Osuuskaupan toimialajohtaja Jussi Kaartinen?

”Kauppoja rakennetaan liiketoimintaa varten. Tila- ja kustannustehokkuus sekä tilojen myöhempi muunneltavuus ohjaavat suunnittelua. Käytävävälit, kylmäkalusteiden sijainnit ja osastoinnit ovat millimetrityötä.”

”Tarkasti suunnitellut sisätilat määrittävät ulkokuoren muodon, jonka arkkitehti sitten yhteistyössä kaupungin kanssa maisemoi ympäristöön.”

Kaartinen ei halua ottaa kantaa nykyajan kaupparakennusten esteettiseen kauneuteen, mutta hän muistuttaa niiden olevan teknisesti vastuullista rakentamista.

”Esimerkiksi Ulvilan Sahamäkeen rakentamassamme S-Marketissa on maalämpö, aurinkopaneelit ja kylmälaitteiden energiaa hyödynnetään rakennuksen lämmityksessä. Ikkunoita on vähän, ja siihen on kaksi syytä: energiatehokkuus ja käytännöllisyyteen liittyvät asiat. Kun rakennusta kiertävät sisäpuolella 220 senttimetriä korkeat kylmälaitteet, ikkunoista näkyisi vain kylmäkoneiden takapaneeleja.”

Muunneltavuuden painottaminen suunnittelussa liittyy sekä kustannustehokkuuteen että vastuullisuuteen: se pidentää rakennuksen käyttöikää.

”Uuden kaupparakennuksen käyttö suunnitellaan 20–30 vuoden aikajänteelle, mutta se ei tarkoita, että rakennus purettaisiin sen jälkeen. Siinä vaiheessa käyttötarkoitus voi muuttua ja lisärakentaminen on mahdollista.”

”Maailma muuttuu ja 20–30 vuoden päähän on mahdoton ennustaa esimerkiksi verkkokaupan kaikkia vaikutuksia meidän toimialallemme. Siksi tilojen pitää olla muunneltavissa.”

Satakunnan Osuuskaupalla on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana kymmenkunta rakennusprojektia.

”Noin puolet on ollut uusia kaupparakennuksia, loput lisärakentamista.

Satakunnan Osuuskaupan kauppoja on sekä ketjun omissa että vuokratiloissa.

Taustalla K-Supermarket Ruokapori Koivulassa, etualalle rakennetaan S-Markettia.

Paanakedonkadun Lidl.

Pick N Pay.

Halpa-Halli.

Millaisia terveisiä Porin kaupunginarkkitehti Mikko Nurminen haluaa lähettää uusien kauppojen rumuutta ihmetelleelle 5-vuotiaalle?

”Olen hänen kanssaan sikäli samaa mieltä, että ulkoisesti uudet kaupat eivät anna kaupunkikuvalle juuri muuta kuin säihkyvät, ja sellaisina hienot mainosvalot. Kaupat ovat käyttörakennuksia. Mitä estetiikkaan tulee, ne ovat neutraaleja ja se on nykyaikana hyvä suoritus.”

”Tämä ei koske kuitenkaan pelkästään kauppoja. Jos ajatellaan vaikkapa vanhoja tehtaita, niin ne olivat parhaimmillaan punatiilestä tehtyjä näyttäviä työn temppeleitä. Meillä Porin konepajarannassakin on tästä esimerkkejä. Nykyään sekä kauppojen että tehtaiden suunnittelussa optimoidaan sisätilaominaisuudet. Rakennuksen vuorovaikutus ympäristön kanssa ei ole enää prioriteetti.”

Puuvillan kauppakeskuksen lopputulosta Nurminen pitää onnistuneena.

”Siinä rakennuksen omistajan ja kauppatoiminnan harjoittajan kombinaatio on saatu toimimaan kaupunkikuvaa palvelevalla tavalla, ja kaikki hyötyvät: omistaja, kauppa, kaupunki ja kaupunkilaiset.”

”Tällainen on mahdollista, kun rakennuksella on omistaja, joka kehittää omistustaan hyvin pitkällä aikavälillä.”

Nurminen muistuttaa myös, että erikoistavarakaupat saattavat poiketa ulkoisesti päivittäistavarakaupasta.

”Esimerkiksi autokaupoissa on lasivitriinejä.”

Mitkä ovat kaupungin keinot vaikuttaa uusien kauppojen ulkonäköön?

”Me olemme siinä mukana, mutta ohjaus tapahtuu hellävaroen, vuorovaikutuksessa ja yhteisymmärryksessä. Kulkuverkosto luo hyviä kauppapaikkoja ja siihen kaupunki pystyy vaikuttamaan enemmän.”

”Pyrkimys on, että kauppapaikat olisivat saavutettavissa luontevasti myös kävellen ja busseilla.”