Nuarempan ärsytti sairaasti se, ko vanhemmat ihmiset paatoksel tuumas, et nauti ny nuaruurestas. Se otti pannuu nii, et silmii särki.

Nuaren oli omallaises päävaivat ja vaikutti silt, et hikiset nelikymppiset ei olis koskaa ollu samois pohrinnois tulevaisuurest, toimeetulost ja ylipääs kaikist uusist asjoist, mitä elämä ettee heitti. Oli tiätysti paljo niit ilojaki, vaik itte en erityise hualeton ol osannu ikänäs ollakka.

Nyte, hikisen nelikymppisen, huamaan kattovani nuarempiini myätätuntoo silmis. Usseempaa kerttaa ole limpsauttanu suuni kiini juur enne ko siält o ollu tulos joku omast elämäst kumpuava Suuri Viisaus.

Sitä ole joka tapaukses sillo tällö viime aikoin funteerannu, et nykysi luaraa iha suatta päite kauheit paineit opiskeluvalintoje eres. Se minnuu käy suarastas sääli.

Ensimäisest koulutuksest ei tartte tul loppuiä tyä. Ole ollu aikanas kauhee hätähousu ja milliville. Nyte ko kattoo koulutukse ja tyäura pualest taakseppäi, ole hoksannu, et juur mu tapauksessani o ollu erinomast et ole osannu tarttuu tarjottuihi mahrollisuuksii, vaik hullumpiiki. Et vaik välil vähä jurppiiki naamataulu peilis, en karehri nykynuarte puristuksii.

Sitä vastoi karehri elämäilloo, lihaste jäntevyyt ja rivakoit liikkeit. Nykysi ittel kaikki aika menis oma ruaro pystös pitämissee ja terveyrest hualehtimissee, jos olis oikee ahkera ja viitteliäs. Mut ei vaa ol.

Mul tullee nykysi hiki jo siit, ko alkuviikosti päähä ruppee pälkähtelemmää tuleva viiko tyät ja harrastukset. Taik emmää kyl mittää koton ittes hetkuttelluu varsinaisen harrastuksen pir. Se o mul pakolline paha, ko muute ei pysty istumaa töittes ääres. Joka päivä tarttis piipahtaa pihal taik tehr eres jonkumoine urheilusuaritus koton, jumppaa taik venyttellyy taik jottai ny kumminki.

Heti ko tullee muutama viiko paussi joko mukula taik oma taik molempai sairastamisest johtue, ei meinaa pääst alkuunkaa ketterästi petist aamusi ylös. Alaselkä muistuttaa kentiäs huanost tyäasennost, ja ainaki mittää tekemättömäst ruumiist. Ja ans ol josses muist päivämittaa yhtää venytel hartioitas. Sit ko kaikki nämä o saatu reeraa ja hiki pintaa, alkaaki hammast särkemää niät et järki meinaa lähtee. Ei muuta ko hammaslääkärii. Ja sit optikol. Ja kilpirauhaskontrollii. Ja sitä ja tätä.

Koitan ottaa täst ny ilo irti enkä ennää virnuil eläkeläiste kiiruil, et jos yhten päivän o parturi, o päivä jo täys. Sitä kohti täsä tuntuu oleva vahva suunta.

Jaa mut ny tartteeki lopettaa, ko kännykä taukosovellus piippaa keppijumppaamaa.