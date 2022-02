Yrjönkadulle asennettiin tammikuussa uusi stop-merkki, jotta työmaa-aidan katveeseen jäävälle suojatielle ei muodostuisi giljotiinia.

Pori

Yrjönkadun ja Pohjoiskauppatorin risteyksessä seisoo kenties Porin hyljeksityin liikennemerkki. Porilaine-lehden viime perjantaina tekemässä satunnaisseurannassa 20 autosta peräti 13 jätti pysähtymättä Yrjönkadulla olevan stop-merkin eteen.

Liikenneinsinööri Eija Riihimäen mukaan kyseessä on väliaikainen liikennemerkki, joka asennettiin risteykseen tammikuussa. Sen tarkoituksena on suojella niin sanotun Postitalon saneeraustyömaan aidan vieressä kulkevan suojatien kulkijoita Yrjönkatua etelään kulkevilta autoilta.

Suojatie jää osittain työmaa-aidan katveeseen, joten risteykseen muodostuu vaarallinen ”giljotiini”.

”Aloite liikennemerkin asentamiseen tuli Postitalon rakennustyömaan valvojalta. Työmaalla oli huomattu, etteivät autoilijat oikein osaa varoa suojatietä. Itse suojatietä taas ei oikein voi siirtää, koska jalankulkijoille tulisi todella pitkä matka kiertää toisten suojateiden kautta”, taustoittaa Riihimäki.

Torin kulmilla on viime aikoina ollut paljon poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä, sillä siellä on Postitalon ja torirakennuksen työmaiden lisäksi uusittu sähkönjakeluverkkoa. Järjestelyistä pitkäaikaisin on juuri Postitalon edustalla, jossa Yrjönkatu on muutettu yksikaistaiseksi ja -suuntaiseksi Valtakadun ja Pohjoiskauppatorin välillä vuoteen 2023 saakka.

Liikennejärjestelyt voivat elää työmaan edetessä. Riihimäki kannustaakin autoilijoita erityiseen tarkkaavaisuuteen alueella.

”Esimerkiksi tämä stop-merkki saatetaan poistaa välillä, mutta se voidaan tarpeen mukaan myös asentaa takaisin uudelleen”.