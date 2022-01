Emmi Fetulan keksien koristelua seuraa somessa lähes 20 000 henkeä. Fetulalle itselleen koristelu on hyvää terapiaa.

Emmi Fetula on aina ollut kätevä tee se itse -tyyppi, mutta keksien koristelusta hän on löytänyt intohimon.

Pori

Emmi Fetula on ollut aina kädentaitaja, ja hän on tykännyt näperrellä kaikenlaista. Erityisen paljon hän on pitänyt piparkakkutalojen koristelusta.

Pari vuotta sitten amerikkalaisten keksitaiteilijoiden blogeja katsellessaan hän valaistui: miksi tehdä vain kausileivonnaisiksi luokiteltavia piparitaloja, kun keksejä voi leipoa ja koristella vaikka ympäri vuoden.