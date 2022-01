Kantakaupungin ainoan mäennyppylän lisäksi hiihtokeskuksen toiminnan mahdollistavat kymmenet talkoolaiset sekä periaate, jonka mukaan liikenevät tuotot investoidaan keskuksen kehittämiseen.

Ville Nieminen on Porin Slalomseuran varapuheenjohtaja. Taustalla näkyvät Ruosniemen hiihtokeskuksen sompahissi sekä erityisesti perheen pienimmille tarkoitettu mattohissi.

Ruosniemen hiihtokeskus on melko kummallinen ilmestys. Vetisten talvien ja alavien pinnanmuotojen Porissa on pyöritetty täysiveristä laskettelukeskusta jo yli 50 vuotta, vaikka sijainti on monella tavalla hankala.

Meren läheisyyden takia rinteiden lumetustyöt esimerkiksi vaativat kovempia pakkasia kuin sisämaan laskettelukeskuksissa. Lisäksi useita muita laskettelukeskuksia auttavat maaseudun kehittämistuet ovat Ruosniemen osalta kiven alla, sillä keskus sijaitsee kaupunkialueella.