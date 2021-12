Pidetään turhat mölyt mahoissamme ja nautitaan läheistemme seurasta.

Näinä aikoina keskusteluja lukiessa huomio kääntyy nopeasti siihen, miten oikeassa kaikki ovat. Oli kyse rokotteista, ruokavaliosta, hävittäjähankinnoista, wokesta, sotesta, veroista, pääministerin toimista, tasa-arvosta, ilmastonmuutoksesta — lähes jokainen keskustelija tuntuu tietävän aiheesta kaiken ja se, minkä tietää, on totta ja oikein. Vai onko?

Mielipiteitä saa ja pitääkin olla. Mutta faktoja niistä ei synny. Nykyään valloillaan tuntuu olevan, että äänekkäin mielipide voittaa ja muuttuu faktaksi, jota julistetaan milloin missäkin öyhöttäen ja vouhottaen.

Asenneilmaston polarisoituessa me maltillisemman keskustelutyylin kannattajat katselemme tennistuomarin tavoin äärilaidasta toiseen ihmetellen, mikä saa ihmisen julistamaan omaa mielipidettään niin kiihkeästi, että puheavaruus täyttyy jos jonkinlaisista tuomiopäivänenkeleistä ja moraaliposeeraajista. Hyvesignaloinnin MM-kisojen mitalikorokkeella on tunkua, kun toinen toistaan enemmän oikeassa olevat ihmiset kertovat itseään typerimmille, miten juuri he ovat tiedostaneet, kuinka asioiden kuuluisi olla.

Tietoisuus, sellainen meillä älyllisillä olennoilla vissiin on. Ihmisnisäkkään aivoissa tapahtuvat prosessit tosin ovat pelkkää sähkökemiaa. Miten siis meillä voi olla tietoisuus? Mehän olemme vain tähtipölyä kaikki. Vai olemmeko? Onko tämä fakta vai kolumnistin mielipide?

Oli miten oli, juuri se sinun ikioma mielipiteesi ei lopulta ole kovinkaan tärkeä. Se voi olla sitä sinulle, mutta minä en tee sillä yhtään mitään.

Jos minä tykkään progressiivisesta rockista ja hehkutan somessa rakkauttani johonkin tiettyyn kappaleeseen, miksi sinun pitää tulla kommentoimaan, että se on paskaa? Mitä minä teen sillä tiedolla? En mitään. Ja mikä sinun päämääräsi on? Saada minut pitämään vähemmän rakastamastani musiikista? Miksi ihmeessä?

Jääkarhut asuvat Pohjoisnavalla, pingviinit taas eteläisellä pallonpuoliskolla. Kummatkaan eivät luultavimmin edes tiedä toistensa olemassaolosta ja ovat autuaan tietämättömiä otsikossa esitetystä vastakkainasettelusta. Mitä jos tämän kiihtyvän polarisaation keskellä tyytyisimme vain olemaan jääkarhuja ja pingviineitä?

Pidetään turhat mölyt mahoissamme ja nautitaan läheistemme seurasta. Vai onko vänkääminen perustava osa luontoamme? Jos on, olkoon niin. Vängätään sitten.

Oma napa, paras napa. Eikös se jotenkin niin mennyt? Vai oletko eri mieltä?

Kirjoittaja on porilainen näyttelijä ja muusikko.