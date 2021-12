Main ContentPlaceholder

Terveysongelmia, avioero, yrityssaneeraus ja Yyterin hotellikaupat – Mikko Haaslahden elämä meni parissa vuodessa uusiksi

”Noihin vuosiin on mahtunut todella kuormittavia tilanteita. Kun niistä on mennyt läpi, on saanut hyödyllisempää oppia kuin mistään ikinä. Tämä on kauhea klisee, mutta niin se vaan on.”

Mikko Haaslahti aloitti yrittäjäuransa jo 18-vuotiaana. ”Vaikeuksien keskellä selviytymisstrategiani on ollut selvittää ongelmien syyt ja mennä niitä kohti. Pakeneminen tai ongelmien kieltäminen ei ole ratkaisu.”

Mikko Haaslahti myi mökkinsä Porin Kuuminaisista keväällä 2017. Ostaja tiesi, että myynti liittyi Haaslahden tuoreeseen avioeroon ja siitä johtuvaan omaisuudenjakoon. ”Meinaatko alkaa katsella uutta kesäpaikkaa?” ostaja tiedusteli kaupantekotilaisuuden päätteeksi. ”No, on minulla tuossa yksi rantapaikka kiikarissa”, Haaslahti vastasi.