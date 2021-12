Tulikukko kuriin – kuntapäättäjiltä pitäisi löytyä halua resursoida rahaa pelastustoimelle niin, että Pori on turvallinen paikka asua

Viime aikoina Satakunnan pelastuslaitoksen valmiuteen ja talouteen liittyviä asioita on käsitelty mediassa taajaan. Ensin tehtiin ulkoinen selvitys, taloutta piti tasapainottaa ja säästöjä etsiä. Kohta huomattiin, että talous on ylijäämäinen ja säästöt peruttiin. Kohta AVI ilmoittikin, että päätoimisesti miehitetyillä asemilla vahvuus on liian pieni. Tai oikeastaan tiettyihin kiireellisiin tehtäviin lähetetään liian vähän palotaistelijoita.

Pelastustoimi on monella tapaa erikoinen peruspalvelu. Suurelle osalle meistä pelastustoimi on vain punainen kuorma-auto, joka sammuttaa tulipalot.

Konkreettiseksi asia muuttuu vasta, kun onnettomuus osuu omalle kohdalle, useimmalle ei siis koskaan. Tavallinen kuntalainen ei myöskään useimmiten ymmärrä, tuleeko pihatielle paloauto vpk:sta vai ammattipalokunnasta, saati kuinka kaukaa se auto saapuu, tai onko siellä riittävästi käsipareja kyydissä.

Olen itse kuulunut aikuisikäni sopimuspalokuntaan ja seurannut pelastustoimen valmiuteen ja rahaan liittyvää keskustelua aina. Tilanne on oman kahdenkymmenen harrastusvuoden aikana muuttunut lukuisia kertoja.

Harva varmaankaan ymmärsi 2000-luvulla, että pahimmillaan Kanta-Porin paloasemalta lähteneessä tulipalonsammutusautossa oli yksi mies. Näistä ajoista ollaan onneksi tultu pitkälle. Nyt kuitenkin on keskusteltu jälleen jopa asemien sulkemisesta.

Pelastustoimi myös Porissa tukeutuu sopimuspalokuntiin. Suurimman osan tehtävistä hoitaa ammatikseen työtä tekevät pelastajat.

Maailma kuitenkin muuttuu, ja esimerkiksi Kanta-Porin paloaseman tehtävämäärät ovat vuosien varrella nousseet. Paloauto voi olla vaikkapa Viasvedellä raivaamassa puuta, kun samalla hetkellä mummun puurokattila syttyy tuleen Länsipuistossa. On myös hyvä muistaa, että parilla miehellä vakavassa liikenneonnettomuudessa tai tulipalossa ollaan auttamatta alikynnessä ja joudutaan ottamaan valtavia riskejä.

Porin kokoisessa kaupungissa sopimuspalokunnan rooli on tukea ja auttaa ammattiyksiköitä, ei korvata niitä. Mikäli esimerkiksi Ulvilan tai Meri-Porin ammattipelastajien määrää vähennetään, pelkään kovasti, että tukemisesta siirrytään korvaamiseen. Samalla harrastus muuttuu joksikin muuksi.

Lisäksi pitäisi tunnustaa tosiasia, että varsinkin kaupunkikeskusten ulkopuolella väestörakenne vanhenee, ja sopimuspalokunnat kärsivät jo nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa tekijöiden puutteesta. Sitä ei korvata rahalla.

Meidän ei pitäisi koskaan päätyä tilanteeseen, jossa Meri-Porissa asuva avuntarvitsija ei saa apua ajoissa siksi, että auttajaa ei tule. Toivoisin siis, että kuntapäättäjiltä löytyy halu ja ymmärrys resursoida rahaa pelastustoimelle niin, että koko Pori on turvallinen paikka asua. Pääsisimme vihdoin lopettamaan iänikuiset keskustelut tekevien käsiparien vähentämisestä.

Lauri Turtola

Kirjoittaja on porilainen kiinteistönvälittäjä ja monitoimimies.