Instagram ja Facebook ovat nykyajan kuvakirjoja, mutta paljon kätevämpiä – Niissä et koskaan menetä muistojasi

Videoita on hauskaa tehdä kavereiden kanssa ja muistella niitä aikojen päästä, kirjoittaa TET-oppilas Ville Hakala kolumnissaan.

Sosiaalisessa mediassa ”somessa” on hyviäkin asioita. Kaikki ihmiset eivät pidä somesta, koska se on liian iso muutos heille, vaikka monet väittävät toisin. Ennen vanhaan olivat kuvakirjat ja leikekirjat, joissa kaikki muistot säilyivät. Nykyään on Instagram ja Facebook, joihin voit lisätä muistoja vuosien varrelta ja ne pysyvät siellä varmemmin.

Kuvakirjat voivat tuhoutua toisin kuin kuvat, jotka lisäät esimerkiksi Instagramiin. Ne pysyvät siellä aina, ellet poista niitä. Se on paljon kätevämpää. Jos et halua muiden näkevän kuviasi, voit laittaa ne yksityiseksi. Ne silti säilyvät, etkä menetä muistojasi minnekään.

Tunnettu sovellus Snapchat tuo tallentamisia vuoden takaisia muistoja joka päivä näytille sinulle. Niitä voi tulla monien vuosien takaa, ja niitä on mukava muistella kavereiden kanssa. Ne on helppo löytää, jos vain muistaa kuukauden ja vuoden. Itse käytän TikTok-sovellusta, johon voi tehdä lyhyitä videoita ja julkaista ne kaikille tai vain itselleen, eivätkä ne poistu. Videoita on hauskaa tehdä kavereiden kanssa ja muistella niitä aikojen päästä.

Kaikista mainitsemistani sovelluksista voit myös löytää uusia kavereita ja sosialisoitua. Siihen tarkoitukseen on tehty myös omia sovelluksia. Sovellukset ovat mielestäni hyvin käteviä ihmisille, joilla on vaikeuksia saada kavereita suoraan puhumalla heille. Sovelluksissa voi kertoa itsestään lyhyellä tekstillä, minkälainen ihminen olet, jotta tapaisit samanlaisia ihmisiä. Itse olen löytänyt monia kavereita somen kautta ja olen moniin vieläkin yhteydessä. Tiedän monia muitakin, jotka ovat löytäneet hyviä ystäviä somesta.

Olen itse katsonut nuorempana fakta- ja uutisaiheisia videoita, joista saa usein yleissivistystä, vaikka ei lue uutisia. Olen oppinut videoista asioita, joita maailmalla tapahtuu tällä hetkellä ja kaikkea muuta ajankohtaista. Monet lapset katsoivat tubettajan uutisvideosarjaa muutama vuosi sitten. Siinä kerrottiin samoja asioita kuin uutisissa, mutta se oli lapsille viihdyttävämpi vaihtoehto kuin normaalit uutiset.

Monet uutiskanavat, esimerkiksi Yle tekee TikTokiin pieniä videoita, jossa kertovat maailmalla tapahtuvista asioista. Seuraan Ylen käyttäjää itsekin ja pidän sitä hyvin kätevänä. Youtube-videoista myös moni nuori on oppinut englantia lapsena katsomalla englanninkielisiä videoita tai pelaamalla englanninkielisiä pelejä.

Voit myös verkostoitua somessa, muun muassa osaamisen tai jonkin taidon kehittämistä. Some auttaa myös työnteossa ja nykyään yritykset julkaisevat työpaikkahakemuksia sosiaaliseen mediaan.

Kirjoittaja on Ulvilan yhteiskoulun 9. luokan TET-oppilas