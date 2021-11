Yrittäjä Nina Salonen on vajaan vuoden vetänyt paikkaa, jolla on mielenkiintoinen historia.

Tilaajille

Hyvelän majalla on järjestetty vuosikymmenten mittaan. Nytkin on luvassa tapanintanssit.

Pori

Nyt on vilkasta, mutta Nina Salonen ei valita – vaikka vähän pyyhkiikin hikeä otsaltaan. Työpäivät venyvät välillä 18-tuntisiksi ja kotona ehtii varsinkin viikonloppuisin käydä vain kääntymässä.

Salonen on pyörittänyt Hyvelän urheilumajaa vuoden alusta asti. Tammi-helmikuun ajan tilauskirja oli aivan tyhjä, mutta maaliskuussa alkoi pilkottaa valoa tunnelin päästä: ihmiset alkoivat tehdä varauksia kesäjuhlia varten. Nyt majalla on jo aikamoista vilskettä erityisesti loppuviikkoisin. On syntymäpäiväjuhlia ja pikkujouluja, jopa joulukonsertti ja tapanintanssit. Varauksia on tehty vuodelle 2024 asti.