Palloiluhallia perustellaan tutuilla taikasanoilla – niillä Porissa on aiemminkin saatu läpi kalliita rakennushankkeita

Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi pitkään haaveillun palloiluhallin rakentamisen 15.11. pidetyssä kokouksessaan. Alustava investoinnin suuruus on yli 25 miljoonaa euroa.

Tehdään yksi asia selväksi. En vastusta palloiluhallia, enkä liikuntamahdollisuuksien tarjoamista kuntalaisille. Muut asiat ovatkin sitten epäselviä, kuten hinta ja perustelut.

Vahvana palloiluhallin puolustajana tunnettu, ja kovaa työtä sen eteen tehnyt Ismo Läntinen kertoi valtuustossa, ettei halli ole kallis. Aikanaan edistyksellisillä energiaratkaisuilla toteutettu, kaikkien käytössä oleva, jopa kylpylätasoa lähentelevä keskustan uimahalli maksoi 17 miljoonaa. Kallis on niin suhteellinen käsite. Sanonta on, että köyhälle kaikki on kallista. Ilmeisesti olemme rikkaita.

Eniten itseäni ihmetyttää lähes hankkeessa kuin hankkeessa toisteltava perustelu tapahtuma-, messu- ja konserttikäytöstä. Näillä mystisillä taikasanoilla on perusteltu myös palloiluhallin laajentaminen tapahtuma-areenaksi.

Perustelu ihmetyttää, sillä juuri tällaisiin tapahtumiin markkinoi itseään yksin laitakaupungille jäänyt Pripoli, josta konsertit siirtyivät samoilla argumenteilla perusteltuun Promenadikeskukseen, josta ne nyt alaa tuntevien mielestä saattavat siirtyä palloiluhalliin. Hallin vieressä sijaitsee isosti remontoitu Isomäki Areena, jonka remonttia perusteltiin samoilla argumenteilla.

Samoja tapahtumia piti tulla myös kilometrin päässä sijaitsevaan Agora-saliin, ja samoja tapahtumia on järjestetty vieressä olevassa Karhuhallissa. Totuus on myös, että viikonlopun messujen aikana ei kentillä pelata mitään, oli siellä alla sitten salibandykenttä, jääkansi tai tekonurmi.

Jos vanha rautatieasema nyt tosissaan kaipaa uudistuksia, rahat siihenkin löytyvät todennäköisesti samalla kaavalla. Kunhan tajutaan tehdä tilasta monikäyttöinen tapahtuma-, konsertti- ja messutila, jonka kahvila ja wc-tilat palvelevat sitten valtavaa matkustajien virtaa.

Kysyntä luo tarjontaa, ei toisinpäin, vaikka perusteluissa asia tuntuu usein olevan juuri nurin kurin. Ei palloiluhallin tulo lisää järjestettäviä tapahtumia niin, että jo olemassa olevillekin tiloille riittäisi kysyntää. Joku jää tyhjäkäytölle.

Entisen oluttehtaan alueelle odotan edelleen ravintoloita, kahviloita ja hotellia, joita kaavan suunnitteluvaiheessa kerrottiin sinne syntyvän, kunhan luodaan vain tiloja tarjonnalle.